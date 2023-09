Parco Agrisolare: al via dal 12 settembre la presentazione delle domande. Ecco come fare e attenzione alla scadenza

ROMA – Il 12 settembre ha preso il via la possibilità di presentazione delle domande per partecipare al bando del Parco Agrisolare 2023.

Un mese di tempo – fino al 12 ottobre – per presentare la propria domanda sul sito del GSE.

È stato emanato, in data 21 luglio 2023, il nuovo Avviso ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 211444 del 19 aprile 2023. L’Avviso è relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, con le risorse residue della misura PNRR M2C1 I 2.2 “Parco Agrisolare”. Le risorse disponibili ammontano a circa 1 miliardo di euro.

Tra le principali novità del nuovo bando:

– incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;

– introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;

– partecipazione di imprese in forma aggregata;

– possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;

– raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;

– raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;

– spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall’Area Clienti GSE a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.

