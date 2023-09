L’Agnello di Sardegna IGP alla sfida dei mercati del Centro-Sud Italia

CAGLIARI – L’Agnello di Sardegna IGP allarga il suo raggio commerciale al Centro e Sud Italia, attraverso un’iniziativa promozionale con la Multicedi S.r.l., una delle principali realtà della Distribuzione Organizzata italiana, presente sul territorio con oltre 450 punti vendita tra Cash & Carry, ipermercati, supermercati e negozi specializzati (della Multicedi fanno parte i marchi Decò, Adhoc, Dodeca e Sebone).

L’attività promozionale in collaborazione con Multicedi S.r.l è portata avanti all’interno del progetto europeo “Agnello di Sardegna IGP: buono, sano e garantito” che prevede tra gli obiettivi quello di raccontare la qualità e le proprietà dei prodotti IGP e in particolare dell’IGP Agnello di Sardegna. Il progetto è co-finanziato nell’ambito del programma europeo per la promozione di prodotti agroalimentari sotto lo slogan “Enjoy, It’s from Europe”, con azioni dentro e fuori i confini dell’Europa e ad esso sono stati destinati 481mila euro per il finanziamento di azioni di promozione dell’Agnello di Sardegna IGP.

L’iniziativa denominata Meatour 2023 è stata presentata l’11 settembre scorso in un evento tenutosi a Pontelatone nella suggestiva Villa Paolina, evento durante il quale il Consorzio di Tutela dell’Agnello di Sardegna IGP era presente con uno stand dedicato, assieme ai principali produttori e migliori marchi di carne italiana. L’evento aveva come fine la promozione di un paniere di prodotti davanti agli operatori delle carni del canale cash e del canale dettaglio e il lancio del piano promozionale valido da settembre a dicembre 2023.

Il piano alla sua terza edizione punta a ripetere gli ottimi risultati degli anni precedenti, con ben 70 mila connessioni da parte dei consumatori e circa 3.4 milioni di contatti.

“Abbiamo sin da subito condiviso lo spirito del Meatour – spiega Battista Cualbu, presidente del Contas -accogliendo l’invito a partecipare a partecipare all’evento in presenza, che ha rappresentato un’occasione di incontro e condivisione con gli operatori e gli affiliati Multicedi, potendo raccontare direttamente l’essenza delle nostre carni e lo spirito della nostra filiera. L’inserimento del nostro marchio nel progetto promozionale Meatour, rappresenta per il Contas una finestra importantissima, non solo per quanto riguarda la promozione ma persegue l’obiettivo di allargare il proprio raggio nella Gdo, consentendo quindi di coprire sempre più ampie fette di mercato”.

“L’agnello di Sardegna IGP viene presentato all’interno di due cataloghi in versione digitale. – Spiega il responsabile commerciale della Multicedi Nicola D’Angelo – scelta fatta per garantire un approccio sostenibile ed ecologico ai consumatori. Inoltre è proposto in abbinamento con una birra: per questa edizione del Meatour le carni d’agnello sono state abbinate alla birra Leffe, un importante marchio Belga, nello specifico è stata scelta la Leffe Rouge che esalta alla perfezione le carni ovine. Per accedere all’assortimento macelleria del canale cash – spiega d’Angelo – ai clienti basterà utilizzare un Qr Code presente in un volantino cartaceo distribuito con oltre 200mila copie in tutte le strutture con insegna AdHoc. Per la rete dei punti vendita al dettaglio, verrà invece riservata una versione legata al mondo della cucina e dell’informazione. È stato prodotto anche un ricettario, attraverso il contributo di chef e influencer, nel quale verranno presentate le aziende e le loro attività, ponendo l’accento soprattutto sui percorsi di filiera e sulla sostenibilità produttiva. Entrambi i cataloghi sono ottimizzati per la migliore l’utilizzazione del consumatore, soprattutto nella versione mobile. Anche al ricettario, digitale riservato ai clienti dei punti vendita al dettaglio, si accede con un qr code, sempre presenti sui volantini da settembre a dicembre 2023, distribuiti in 1.5 milioni di copie in sei regioni (Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata)”.

L’evento dell’11 settembre è stato scandito da un ricco menù e da preparazioni alle braci, con abbinamenti tra carne e birra, infatti nello stand Contas l’Agrichef Antonio Demontis dell’Agriturismo Su Recreu di Ittiri ha presentato la carne d’agnello cotta all’interno di un forno a legna. Una preparazione semplice che ha saputo esaltare a pieno il gusto delle carni d’agnello ed agnellone a marchio IGP di Sardegna.

Presenti infatti oltre ai soliti tagli di Agnello IGP, anche quelli di Agnellone Igp: “abbiamo deciso di portare con noi oltre all’agnello da latte anche le carni provenienti dal progetto di ricerca promosso dal Distretto Rurale della Barbagia – spiega il direttore del Contas Alessandro Mazzette – e seguito dai ricercatori Agris. Un progetto importante per la destagionalizzazione della filiera IGP che ha come obiettivo quello di valutare le caratteristiche dell’incrocio industriale della pecora di razza Sarda con arieti da carne Ile de France e Dorper. Per noi è stato importante verificare la risposta di un pubblico ultra specializzato nell’assaggio dei due prodotti. Il risultato è stato superiore ad ogni aspettativa cosi come l’interesse dei buyer presenti all’evento”.

“Rientriamo a casa soddisfatti per l’apprezzamento riscontrato duramente il partecipato evento in termini di presenze di addetti della Gdo (oltre 500) – commenta infine Antonello Milia membro del CDA del Contas presente alla manifestazione – certi che questa importante vetrina sarà volano di crescita nella distribuzione dell’Agnello di Sardegna Igp in tutto il centro e sud Italia”.

