L’agricoltura e i saperi. Al via un ciclo di incontri promosso da Accademia dei Georgofili

FIRENZE – Stanno per iniziare le lezioni del ciclo “L’agricoltura e i saperi”, promosse dall’Accademia dei Georgofili e dall’Accademia La Colombaria. Si tratta di 10 lezioni gratuite ed aperte a tutti, tenute da docenti universitari su varie tematiche legate all’agricoltura, dalla chimica alla genetica, dal paesaggio, alla letteratura, al cinema.

Le lezioni inizieranno domani, martedì 19 settembre 2023, con un incontro sul tema “Agricoltura e società”, tenuto dal professor Sandro Rogari.

Seguirà la lezione “Agricoltura ed economia”, il 25 settembre, tenuta dal professor Silvio Menghini dell’Università di Firenze.

Il 3 ottobre sarà la volta di “Agricoltura e arte”, tenuta da Anna Mazzanti del Politecnico di Milano, e il 9 ottobre con “Agricoltura e cinema” con la professoressa Cristina Bragaglia dell’Università di Bologna.

Il 17 ottobre l’incontro sarà sul tema “Agricoltura e matematica”, con il professor Vincenzo Ancona dell’Università di Firenze, e poi il 23 ottobre “Agricoltura e genetica”, con la professoressa Alessandra Gentile dell’Università di Catania.

Il 31 ottobre il professor Riccardo Bruscagli dell’Università di Firenze farà una lezione su “Agricoltura e letteratura” e il 6 novembre il dottor Teodoro Georgiadis del Cnr terrà l’incontro su “Agricoltura e fisica”.

Le ultime 2 lezioni saranno il 13 novembre con “Agricoltura e chimica”, tenuta dal professor Luigi Dei e il 20 novembre con “Agricoltura e paesaggio”, con il professor Paolo Nanni, entrambi dell’Università di Firenze.

Tutti gli incontri iniziano alle ore 16:00 e si terranno in presenza a Firenze, alcuni presso l’Accademia dei Georgofili, alle Logge degli Uffizi Corti, altre presso l’Accademia La Colombaria, in via sant’Egidio 23.

Le lezioni potranno comunque essere seguite anche in video streaming.

