Includere i mercati all’ingrosso all’interno della Pac. La proposta di Pallottini (Italmercati): Il PNRR non basta

BRUXELLES – “È evidente a tutti il fondamentale ruolo che ricoprono i Mercati all’Ingrosso all’interno del settore agroalimentare, in un’ottica di garanzia della qualità dei prodotti e di competitività dei prezzi. I mercati all’ingrosso in Italia generano un giro d’affari complessivo di circa 24 miliardi di Euro”.

Commenta Fabio Massimo Pallottini, Presidente di Italmercati a margine del convegno organizzato dall’On. De Meo in collaborazione con Italmercati ‘Mercati all’ingrosso. Il centro dell’agroalimentare europeo’.

“Inoltre nell’attuale contesto di poli-crisi, i Mercati all’Ingrosso hanno svolto e svolgono tuttora un importante ruolo di ammortizzatori dell’inflazione. Rimane paradossale che, a valle di queste dinamiche, i Mercati all’Ingrosso non rientrino tra i soggetti che possono accedere ai fondi europei della PAC. La rete di Italmercati si è già attivata per mettere a terra i fondi predisposti del PNRR che rappresentano il 75% dell’ammontare necessario al comparto per esprimere a pieno il suo potenziale.

Un primo passo è stato il riconoscimento da parte del Parlamento Europeo dell’importanza strategica dei Mercati all’Ingrosso nel settore alimentare, avvenuto lo scorso 14 giugno. Il nostro auspicio è che con l’inizio della prossima legislatura, le istituzioni europee introducono nuovi atti concreti per rafforzare i piani di digitalizzazione, di integrazione della filiera e di efficientamento dei Mercati”.

