Autunno in Val d’Orcia. A San Quirico 185 km di sentieri per trekking e bici nel paesaggio Unesco

SAN QUIRICO D’ORCIA – Per un weekend d’autunno proponiamo una visita in Val d’Orcia.

Oltre a cibo, prodotti agricoli di qualità e grandi vini (Orcia Doc e Brunello di Montalcino) vale la pena scoprire la campagna e la Via Francigena attraverso una rete di 17 sentieri per un totale di 185 km da percorrere a piedi tra paesaggi da Oscar, immersi tra le icone simbolo della Toscana nel mondo e del patrimonio Unesco.

TUTTI I SENTIERI E LE MAPPE SCARICABILI A QUESTO LINK

San Quirico d’Orcia offre un sistema organizzato di sentieri per il trekking che permette di vivere il territorio godendo in pieno, in tutte le stagioni dell’anno, della sua bellezza unica, di scoprirne gli odori della natura, i meravigliosi scorci di paesaggi, e le emozioni che solo un viaggiar lento può offrire.

