Ue, Lega: in commissione Agricoltura ribadito no a carne sintetica, ora rivedere le procedure di autorizzazione dei ‘novel food’

BRUXELLES – “In commissione Agricoltura vince il buonsenso, con la bocciatura di un emendamento di compromesso che faceva riferimento alle ‘proteine alternative’ a cominciare da quelle della carne da laboratorio. Dalla Lega ancora una volta un forte no a ogni tentativo di proporre in Ue la carne in provetta, che penalizza il Made in Italy colpendo i nostri produttori e allevatori”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega.

“Esprimiamo soddisfazione per questo risultato, sebbene manchi tuttora un riferimento esplicito alla necessità di rendere più scrupoloso il procedimento di autorizzazione per i novel food, con procedure più approfondite per la concessione dell’autorizzazione al commercio. È necessario mantenere alta l’attenzione e mai abbassare la guardia, ribadendo il messaggio forte e chiaro: giù le mani dalla nostra agricoltura”.

