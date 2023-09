Vino, emergenza peronospera. Carloni (Lega): Urgente e necessaria una deroga per poter vinificare e salvare le aziende

ROMA – “A causa della piaga della peronospera, molte imprese italiane rischiano di fallire e l’unica possibilità di porre rimedio a tale situazione sembrerebbe essere quella di aumentare la percentuale del taglio dall’attuale 15%, prevista a livello comunitario, al 30% o, in alternativa, quello di lasciare a livello facoltativo, almeno per quest’anno, la dicitura dell’annata di produzione in bottiglia”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.

“Ciò sembra consentito non solo dal testo unico sul vino, ma anche dal diritto internazionale generale che nel caso di specie permetterebbe di invocare una causa di forza maggiore idonea a giustificare una violazione del diritto dell’Unione”.

