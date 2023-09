Premio giornalistico Città di Foiano: il nostro Alessandro Maurilli vince nella sezione ‘territorio’

FIRENZE – Grande competenza, una passione smisurata per il proprio lavoro e una carriera giornalistica dedicata all’agricoltura italiana. Sempre con cortesia, garbo, umiltà e rispetto per chi si trova davanti.

Annunciamo con grande piacere che la nostra firma Alessandro Maurilli, si è aggiudicato il Premio Città di Foiano (Ar), per la categoria “giornalismo territoriale”. Ad Alessandro vanno le congratulazioni della redazione di Agricultura.it

Negli anni Maurilli è stato la voce di Radio 1 Rai per la rubrica Dal campo alla tavola a cura di Sandro Capitani; collaboratore delle principali testate cartacee del settore agricolo. Storico collaboratore (seppur ancora giovane) di agricultura.it, volto e microfono pungente dei nostri format video, ricordiamo Effetto Covid e Target – Obiettivo agricoltura. Inoltre, importante è il suo curriculum in fatto di uffici stampa, su tutti del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (nella foto immortalato con una bella bottiglia di Vino Nobile).

Il comunicato stampa della Regione Toscana

La città di Foiano della Chiana si candida a centro di riferimento dell’informazione ed istituisce il Premio giornalistico nazionale Città di Foiano della Chiana intitolato a due grandi firme del giornalismo aretino, appassionati della propria città e del suo immenso patrimonio culturale, umano, sociale e sportivo: Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini.

Il Premio è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo e dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

“Una manifestazione che parte nel modo migliore – sottolinea il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – con un primo premio assegnato a Giovanni Minoli, in una città di grande cultura e simbolica per questa regione se si pensa che a due passi da qui, nella battaglia di Scannagallo del 2 agosto del 1554 si costruiva la Toscana moderna. Foiano è una città che riesce a conservare le sue tradizioni con il più antico carnevale che si vive in Toscana, e che oggi più che mai è centrata sulla valorizzazione della cultura: proprio in questi giorni è iniziato il restauro del teatro che storicamente era negli antichi vicoli del centro e ancora, questa estate ha vissuto il successo della mostra sui Della Robbia. E adesso, ecco che inizia il percorso di un premio annuale dedicato al giornalismo, con nomi di grande prestigio. Foiano sempre più, grazie al sindaco Sonnati, sta diventato centro di attrazione, eventi, una grande risorsa per la Toscana tutta”.

“Questo premio – racconta il sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati – vuole in primo luogo essere un riconoscimento ai tanti comunicatori, giornalisti e persone che ogni giorno, con il loro lavoro, diffondono informazioni, idee e valori su cui fondare la nostra visione di società. Il premio è anche un momento di riflessione ed analisi rispetto a ciò che investe oggi il giornalismo, come il fenomeno delle fake news e dei linguaggi aggressivi e discriminatori. La lezione di Sbardellati e Nottolini ci riporta al senso e alla missione di un giornalista: il valore dell’esserci, di prendersi cura della realtà con un’informazione autentica, libera e capace di interpretare lo spirito del tempo. La loro preziosa opera resta impagabile, un contributo straordinario alla crescita sociale e culturale alla nostra comunità”.

Il “Premio giornalistico Sbardellati Nottolini Città di Foiano” sarà assegnato a Giovanni Minoli, giornalista, autore, conduttore televisivo e radiofonico, dirigente e saggista.

Il comitato promotore, presieduto dal sindaco di Foiano della Chiana Sonnati, affiancato dall’assessore alla cultura Franci, da giornalisti professionisti e dal presidente dell’ODG della Toscana, ha inoltre assegnato il premio per il giornalismo sportivo a Sara Benci, noto volto televisivo, giornalista affermata e anchorwoman carismatica, caporedattore di Sky Sport, e per il giornalismo territoriale ai giornalisti Alessandro Maurilli e Lucia Bigozzi.

