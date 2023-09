Alimentazione Made in Italy. Centinaio: EFSA certifichi la qualità oltre alla sicurezza 

ROMA – “Confermo il mio sostegno all’appello rivolto alla Commissione europea per ampliare le competenze dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che ha sede a Parma. Certificare la sicurezza degli alimenti è fondamentale, ma è altrettanto importante garantire la qualità e la sostenibilità degli stessi, per aiutare i consumatori a scegliere bene e favorire le produzioni di pregio.

E sarebbe opportuno che a giudicare sia un’Autorità europea, che utilizzi gli stessi criteri e le stesse regole per tutti gli Stati membri. L’Italia può presentarsi a testa alta di fronte a questa valutazione, forte delle tante certificazioni DOP e IGP e del prestigio del suo ‘Made in’. Piuttosto che affidarsi a bizzarre etichette come il Nutriscore o inseguire discutibili abbagli come la carne coltivata, lasciamo che sia l’EFSA a favorire un’alimentazione salutare e consapevole”.

Lo scrive il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega, in un messaggio inviato agli organizzatori dell’evento ‘Mangiasano 2023’, che si è svolto a Parma.

