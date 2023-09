Simona Caselli (ex assessore ER) è la nuova presidente di Granlatte. Prima donna al vertice della cooperativa

BOLOGNA – Il Consiglio di Amministrazione di Granlatte Società Cooperativa Agricola a r.l. ha nominato oggi Simona Caselli Presidente di Granlatte. Caselli subentra a Gianpiero Calzolari, in carica dal 2007.

Simona Caselli, prima donna a essere nominata al vertice di Granlatte, è cooperatrice di grande esperienza in ambito economico-finanziario, da anni impegnata anche nel settore agroalimentare. Consigliera del CdA Granlatte dal 2021, vanta una profonda conoscenza del settore lattiero-caseario italiano ed europeo, tanto da essere, oggi, presidente del CRPA, Centro Ricerche per le Produzioni Animali, oltre che capo Affari Europei per Legacoop Agroalimentare dal 2020, dopo aver ricoperto il ruolo di assessore all’Agricoltura, alla Caccia e alla Pesca della Regione Emilia-Romagna. Simona Caselli è anche Accademica corrispondente presso l’Accademia Nazionale d’Agricoltura e da anni attiva nella promozione della presenza femminile nel mondo agroalimentare e nella cooperazione.

“Faccio a Simona Caselli, persona che stimo, i miei migliori auguri per il nuovo incarico, certo che saprà portare al Gruppo un contributo fondamentale in questo contesto di grande cambiamento che stiamo vivendo”, ha commentato il Presidente di Granarolo S.p.A. Gianpiero Calzolari.

“Simona Caselli affiancherà il Direttore Generale Isaia Puddu che ha recentemente avviato un importante processo di transizione sostenibile della filiera, in sinergia con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano, il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna e il Corso di Laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili dell’Università di Brescia. La filiera dei nostri soci allevatori sarà il perno attorno a cui girerà nei prossimi anni il nostro impegno in tema di sostenibilità ambientale per la riduzione del 30% di gas a effetto serra per litro di latte prodotto e di sostenibilità economica per valorizzare la remunerazione del latte. Mentre noi lavoreremo sul fronte industriale e di mercato per compiere una transizione energetica e digitale, Granlatte porterà l’innovazione sostenibile al mondo agro allevatoriale italiano, consolidando quei valori e principi cooperativi che sono il grande valore del nostro Gruppo, la sua vera distintività e la sua forza”.

“Sono onorata di questo incarico all’interno del primo gruppo agroalimentare a capitale italiano, tra i più rilevanti dell’industria alimentare nazionale e internazionale – è il commento della neopresidente Simona Caselli. Ringrazio per la fiducia il Consiglio di Amministrazione di Granlatte, in rappresentanza di tutti i soci allevatori ed in particolare il presidente Gianpiero Calzolari cui mi lega una forte condivisione dei valori cooperativi. Sono felice di portare il mio contributo a tutto il Gruppo Granlatte-Granarolo, con l’obiettivo di difendere al meglio gli interessi dei nostri soci allevatori e per investire in ricerca e innovazione lungo tutta la filiera ed essere leader sul fronte della sostenibilità a livello internazionale, in sintonia con l’evoluzione della società e nell’interesse delle future generazioni”.

Il Consiglio di Amministrazione di Granlatte ha ringraziato Gianpiero Calzolari, che resta in qualità di consigliere all’interno di Granlatte, mantenendo altresì il ruolo di Presidente di Granarolo S.p.a.

