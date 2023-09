Fiera nazionale della trippa: dal 30 settembre al 1 ottobre a Moncalieri (To)

MONCALIERI (TO) – L’Associazione per la Valorizzazione della Trippa d’ Muncalè Onlus, nella persona del suo Presidente Roberto Frassati, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Moncalieri e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia, è lieta di presentare una delle manifestazioni più amate ed attese del panorama fieristico autunnale: la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2023.

In questa edizione aderisce a Gusto Festival, il Mese della cultura gastronomica della Città di Moncalieri, le cui informazioni si trovano su www.mymoncalieri.it .

Dal 2009 la Fiera si svolge ogni primo fine settimana di Ottobre (tranne nel 2020 per le precauzioni del Covid), protagonista la Trippa, cibo tipico di Moncalieri, prodotto nella Città fin dal Medioevo e nota per le sue caratteristiche eccellenti di prelibatezza e bontà non solo in Italia, ma anche nel mondo.

Alla Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri che si svolge al PalaExpo (piazza del Mercato) Sabato 30 Settembre dalle ore 11 alle ore 24 e domenica 1 Ottobre 2023 dalle ore 10 alle ore 21, c’è lo spazio dell’Azienda storica moncalierese La Tripa d’Muncalè (custode anche della ricetta del rinomato ed unico al mondo Salame di Trippa di Moncalieri, che si può trovare in Fiera), Sponsor Tecnico della manifestazione, attorniata da numerosi stand con cibi di qualità sia salati che dolci, anche vegetariani, oltre che di bevande di ogni tipo, per accontentare tutti i gusti dei visitatori, adulti e bambini. Oltre agli stand enogastronomici, sono presenti altri espositori con prodotti artigianali e di altre merceologie con oggetti, servizi e anche cose curiose.

Come ogni anno, c’è un Charity Partner: per la seconda volta è il Banco Alimentare del Piemonte, quindi a questa istituzione, con sede a Moncalieri, sarà donato parte della Trippa alla Savoiarda del Pentolone della Fiera per pasti alle persone bisognose.

Come gli scorsi anni, sono anche donate le porzioni per gli ospiti della Casa di Riposo Vitrotti di Moncalieri.

La Fiera apre al pubblico con tutti gli stand Sabato 30 Settembre alle ore 11 e alle ore 12 è prevista l’Inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni civili e militari e della Filarmonica di Moncalieri. Alle ore 16 si svolge la Cerimonia dei Gemellaggi Enogastronomici della Città di Moncalieri con tre Comuni piemontesi con cui sono state intraprese sinergie ed azioni di sviluppo e promozione delle rispettive specialità alimentari.

Un’interessante presenza che ritorna per la settima volta in Fiera è quella Indro Neri, esperto di Trippa nel mondo, che risponde a tutte le domande che gli sono poste dai visitatori sul cibo protagonista della Fiera e che presenta anche la sua speciale ricerca su “La Geografia della Trippa” alle ore 18.30 di Sabato 30.

Il programma continua con importanti ed utili dimostrazioni (alle 17.30 del Sabato e poi alle 11 e alle 17 della Domenica), per esempio di primo soccorso per adulti e bambini ed altro ancora, allo stand della Croce Rossa Comitato di Moncalieri, con il suo gruppo di simpatici e gentilissimi Volontari che prestano anche il servizio di Pronto Soccorso della Fiera.

In Fiera si trova pure lo spazio del produttore di Moncalieri “Il Meglio del Meridione”: qui degustazioni gratuite dei suoi speciali panettoni ed olive, ma anche un ospite, Associazione Donnatea, a cui è donato il 50% del ricavato delle vendite del produttore suddetto per l’acquisto di un casco refrigerante per le donne in trattamento chemioterapico.

Se si desiderano conoscere notizie e curiosità su Moncalieri e sui suoi Eventi ed Associazioni, lo stand di Pro Loco Moncalieri, sempre protagonista nella vita della Città, è quello giusto: grazie ai suoi splendidi e preparati Volontari si possono avere tutte le risposte ed informazioni.

L’amicizia storica tra la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri e la Sagra del Ciapinabò fa si che ci sia uno spazio dedicato proprio al particolare tubero, a cura del Comitato delle Manifestazioni della Sagra del Ciapinabò di Carignano, per un’anteprima della manifestazione che si svolge la settimana successiva a quella della Trippa, celebrando la sua trentesima edizione.

Vi è, come sempre, in entrambi i giorni (Sabato dalle ore 15 alle 22 e domenica dalle ore 11 alle 18) un’area animazione a disposizione dei bimbi, molto gettonata dalle famiglie, oltre (in entrambi i giorni per tutto l’orario di apertura della Fiera) ad una rassegna ludica libera a tutti dai 4 anni in su, dove provare giochi da tavolo di ogni tipo allo stand di Creativamente Moncalieri. E poi ancora altri stand dove acquistare giri in minimoto e sui gonfiabili. Presenti in Fiera sia Sabato che Domenica, per la prima volta, ci sono due stand informativi molto diversi, ma importanti entrambi nel loro settore: Save The Children e ONAS – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi.

A disposizione di tutti al Sabato sera c’è musica dal vivo dalle 21 alle 24, con il Polidoro Group e Manuela Trucco e la pista per ballare, in collaborazione con la Scuola di Ballo JDS di Moncalieri di Denise Abrate.

La Trippa alla Savoiarda (con le verdure) comincia la sua preparazione Domenica 1 Ottobre, quando al PalaExpo è ancora notte e alle prime luci dell’alba parte la cottura a legna. Alle 10 la Fiera apre i battenti e si può curiosare (da dietro le transenne per motivi di sicurezza) come le maestranze della Tripa d’Muncalè mescolano senza sosta con enormi posate la Trippa nel Pentolone e ne curano la cottura. Naturalmente alle 10 anche gli stand presenti delle molte specialità enogastronomiche, degli artigiani ed altre tipologie, aprono i battenti per la giornata clou dell’Evento.

La curiosa Cerimonia di assaggio ufficiale alle ore 12 (esiste però la possibilità che ci siano minuti di differenza, come nelle cucine di ogni casa) dei circa 25 quintali di Trippa alla Savoiarda del Pentolone da parte della Confraternita della Trippa di Moncalieri, decreta la corretta cottura e alle 12.30 comincia la distribuzione della Trippa a coloro che si sono aggiudicati, acquistando il tagliando alle apposite casse, le porzioni del prelibato quinto quarto moncalierese.

Alla Domenica pomeriggio ritornano in Fiera le esibizioni di danza: alle 15 quelle della Scuola di Ballo JDS della ballerina di livello internazionale ed insegnante professionale Denise Abrate. Dopo le esibizioni, la pista è libera per ballare fino alle 17.15 con musica a cura della stessa compagine che ha danzato. Alle 17.20 Arabesque Non Solo Danza si esibisce in un numero di hip hop per poi lasciare la pista alle 17.30 ad Aziza – Maestra e artista celebre anche all’estero di quest’arte antica – e alle sue Allieve per le loro esibizioni di danza del ventre.

Anche in questa edizione torna la conduttrice Elia Tarantino con le telecamere della trasmissione televisiva Mosaico per riprendere l’Evento. Alle 21 di Domenica i battenti della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2023 chiudono, con un… Arrivederci alla prossima edizione!

Per informazioni: fieratrippamoncalieri@gmail.com – www.mymoncalieri.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it