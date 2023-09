Asse Italia-Uruguay: Il sottosegretario D’Eramo riceve ministro Agricoltura Uruguay Fernando Mattos

ROMA – Oggi al Masaf il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, ha ricevuto il ministro dell’Agricoltura dell’Uruguay, Fernando Mattos, accompagnato dall’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia, Ricardo Varela.

Un incontro molto cordiale che conferma le relazioni da sempre eccellenti fra i due paesi e durante il quale sono stati affrontati diversi temi, dall’accordo di libero scambio fra Ue e Paesi Mercosur alla protezione delle Indicazioni geografiche italiane fino alla difesa e valorizzazione del ruolo centrale di agricoltura e zootecnia, anche nel contrasto ai cambiamenti climatici, di cui sono vittime e non responsabili.

Il ministro ha inoltre evidenziato come l’Uruguay condivida con l’Italia un fermo no alla carne sintetica, che non può essere chiamata carne, ricordando a questo proposito come sebbene nel suo paese non sia al momento vietata la commercializzazione sono state prese iniziative per garantire una maggiore chiarezza sulle denominazioni dei prodotti che non sono di origine animale.

