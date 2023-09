Giornata Internazionale del Caffè: un workshop il 1 ottobre che unisce tutta la filiera in vista dell’iscrizione a patrimonio Unesco

BRESCIA – L’Istituto Espresso Italiano (IEI) parteciperà il 1 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, al workshop on line promosso dal Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale con un intervento del Presidente dell’Istituto, Luigi Morello. “La Nascita delle comunità rappresentative del rito del caffè” sarà il tema che il presidente dell’Istituto Espresso Italiano condividerà in questo spazio che avrà come argomento più ampio “Il caffè che unisce l’Italia Poetiche e pratiche rituali in prospettiva Unesco”.

«Tutti riconoscono che il caffe non è solo una bevanda ma un’esperienza culturale, sensoriale, un’arte in grado di unire le persone anche in un‘ intima conversazione. Quello che deve essere riconosciuto è il fatto che questo è avvenuto grazie alla modalità italiana di preparare e offrire il caffè con genuinità in ogni occasione di incontro, amicizia, felicità o disperazione» è il commento del Presidente dell’Istituto Espresso Italiano, Luigi Morello.

Il workshop come detto avrà il titolo di “Il caffè che unisce l’Italia

Poetiche e pratiche rituali in prospettiva Unesco”. L’evento, pensato dal Comitato Scientifico del Consorzio, con le diverse iniziative organizzate dalle Comunità rappresentative del Rito del caffè espresso in tutta Italia, avrà un duplice obiettivo: quello di sensibilizzare l’opinione pubblica a sostenere la campagna benefica “un caffè per Fondazione Telethon” (la raccolta sarà aperta fino a marzo 2024) e quello di raccogliere firme a sostegno della candidatura Unesco del Rito del caffè espresso. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento a questo link: https://register.gotowebinar.com/register/1247113801215826525

International Coffee Day. Ogni anno, il 1° ottobre, il mondo si riunisce per celebrare il caffè e riconoscere a milioni di persone in tutto il mondo – dagli agricoltori, ai torrefattori, ai baristi, ai proprietari di bar e altro ancora – il duro lavoro per creare e servire la bevanda che amiamo tutti. L’iniziativa, che con il 2023 raggiunge l’ottava edizione, è promossa dall’International Coffee Organization. La campagna 2023 ha come tag #CoffeePeople ed è anche una sfida a trattare sui social media questi temi cruciali. L’invito, per tutti, è di pubblicare un selfie con una tazza di caffè e dedicarla ai lavoratori che hanno reso possibile la sua realizzazione. Dal chicco alla tazzina. L’ILO intende anche accendere i riflettori su Vision Zero Fund, la sua iniziativa legata al G7 e al G20 che riunisce le parti interessate con l’obiettivo finale di raggiungere l’azzeramento di incidenti gravi e mortali sul lavoro, infortuni e malattie nelle supply chain globali.

L’Istituto Espresso Italiano (IEI), di cui fanno parte torrefattori, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e altre aziende della filiera, tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità. Oggi conta 37 aziende aderenti con un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it