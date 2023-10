Gusti.A.Mo23, il 7 ottobre Piacere Modena fa tappa a Castelfranco Emilia

CASTELFRANCO EMILIA (MO) – Tutto il Bello e il Buono di Modena va in scena sabato prossimo, 7 ottobre, a Castelfranco Emilia, con l’edizione autunnale di Gusti.a.Mo23, l’evento organizzato da Piacere Modena e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Castelfranco Emilia, dalla Provincia di Modena e della Camera di Commercio di Modena. Una giornata che si preannuncia straordinaria, dedicata al ruolo del cibo nella società ma soprattutto alle eccellenze enogastronomiche e culturali modenesi.

La presentazione alla stampa si è tenuta questa mattina nella Sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca Comunale a Castelfranco Emilia, alla presenza del Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini, del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, del Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del Presidente dell’Associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia Giovanni Degli Angeli e del Presidente del Consorzio Modena a Tavola Stefano Corghi.

“Con l’edizione autunnale di Gusti.a.Mo23 – ha affermato il Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini – vogliamo riportare l’attenzione sul cibo come esperienza per il consumatore finale. Ancora una volta infatti, abbiamo scelto di costruire un programma che rendesse il più possibile ogni visitatore protagonista in prima persona di un’esperienza degustativa unica. E, soprattutto, abbiamo pensato a come avvicinare e coinvolgere anche i consumatori del futuro, organizzando una serie di attività dedicate ai più giovani che potranno apprendere giocando e divertendosi”.

“Il programma della giornata coniuga alla perfezione due elementi fondamentali per la Città di Castelfranco Emilia, l’eccellenza gastronomica e la cultura che sta dentro un elemento identitario del nostro territorio come il tortellino, – commenta il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano – che rappresenta simbolicamente un vero e proprio abbraccio inclusivo a tutte le altre eccellenze enogastronomiche dell’Emilia Romagna. Potremmo quasi dire, con una sorta di slogan, che il 7 ottobre alla corte del tortellino si riuniscono tutte le eccellenze regionali”.

“GUSTI.A.MO è un appuntamento ormai tradizionale che racconta la passione per la cultura culinaria del territorio modenese – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Modena Ing. Giuseppe Molinari – La Camera di Commercio sostiene questo importante evento che, fin dalla prima edizione, ha riscosso notevole successo ed ha permesso ai turisti e ai modenesi stessi di scoprire le raffinatezze di una regione, l’Emilia Romagna, saldamente al primo posto tra le regioni a più alta vocazione food”.

Dunque, sabato 7 ottobre a Castelfranco Emilia “va in scena il Gusto nel cuore della Via Emilia”, con una ricca proposta di attività di gusto ed arte e laboratori per famiglie. Si parte al mattino con le degustazioni teatralizzate dei prodotti DOP ed IGP di Modena a cura di Koiné (dalle 10 alle 12), con le quali ci si potrà immergere tra i sapori autentici dei prodotti made in Modena, e si prosegue con il Laboratorio e degustazione finale del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia (dalle 12 alle 15) a cura dell’Associazione Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia e dell’Associazione La San Nicola di Castelfranco.

Ampio spazio sarà dedicato ai più giovani; in particolare per i bambini dai 3 agli 11 anni è previsto il Laboratorio Sensoriale “Come in un sogno” (alle 15.30), curato da Lumaca Soc. Coop. Sociale, per esplorare la campagna modenese attraverso suoni evocativi, oggetti del passato e gustosi assaggi, ripercorrendo il ritmo naturale delle stagioni nella Pianura Padana. Per i più grandicelli invece, dalle ore 16, l’ISS Spallanzani trasformerà la tradizione culinaria locale in un laboratorio creativo per le future generazioni di chef, chiamati a mettere le mani in pasta e sperimentare l’arte della cucina.

Sempre alle ore 16 andrà in scena una sfida culinaria divertente e gustosa con lo chef Stefano Corghi, Presidente del Consorzio Modena a Tavola, che inviterà i presenti a riprodurre – attraverso il Gioco della Cucina secondo lo chef Stefano Corghi o… secondo te?- la miglior ricetta “alla rovescio” utilizzando i prodotti DOP e IGP di Modena.

La giornata si chiuderà poi con un grande classico: le musiche, i racconti e le degustazioni emiliano romagnole di “E-Risalutami tuo fratello” con Andrea Barbi e Marco Ligabue, due ambasciatori delle 44 eccellenze DOP e IGP dell’Emilia Romagna, che coinvolgeranno i presenti nella grande festa finale di celebrazione del gusto, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna.

