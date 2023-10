L’Alta Murgia è un motore di ruralità. Cia Levante Bari-Bat rilancia il territorio

CORATO (BA) – “La ruralità è cultura e colture e rappresenta la chiave per azionare il motore del valore aggiunto e percorrere la strada di una valorizzazione vera di ciò che è la Puglia, per costruire un sistema che assicuri ai produttori e ai trasformatori la giusta remuneratività, commisurata alla qualità di cui sono artefici”.

É Giuseppe De Noia, presidente di CIA Levante Bari-Bat, a introdurre alcune delle tematiche al centro del “Festival della Ruralità”, evento promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e che si terrà il 6,7 e 8 ottobre nella cornice settecentesca di Masseria Cimadomo (San Magno, Corato).

“CIA Levante”, aggiunge De Noia, “sostiene il Festival della Ruralità e sarà presente ai tre giorni incentrati sul tema ‘Il Cibo che narra’ anche con i suoi associati. L’Alta Murgia ha potenzialità enormi che meritano di essere messe a sistema, con una visione lunga capace di costruire – attorno a eccellenze agroalimentari, paesaggio, natura e cultura – un sistema agroalimentare e turistico integrato”, spiega il presidente di CIA Levante Bari-Bat.

Venerdì 6 ottobre, alle 16.30, De Noia sarà tra i relatori del convegno d’apertura del Festival, intitolato “Un Parco da gustare: i sapori identitari tra biodiversità, agricoltura sostenibile e turismo enogastronomico”. “Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia svolge un ruolo fondamentale”, afferma De Noia, “per questo motivo siamo al suo fianco e lavoriamo insieme a tutti gli attori istituzionali, le realtà associative e le rappresentanze di categoria in modo da creare una ‘filiera’ di sinergie territoriali che valorizzino l’immenso patrimonio materiale e immateriale di quest’area, una zona ‘centrale’ in Puglia e per la Puglia non solo dal punto di vista geografico, ma anche come motore di innovazione e vero sviluppo”.

Il Festival della Ruralità, oltre che da CIA Levante Bari-Bat, è patrocinato da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Federparchi Europarc; Regione Puglia; Puglia Promozione; Città Metropolitana di Bari e Provincia di BAT; Comuni del Parco; Camera di Commercio di Bari; Proloco Unpli Puglia; Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT; Asi e altre associazioni.

“Invitiamo i cittadini di tutta la Puglia a venire a vivere assieme a noi queste tre giornate speciali in cui il Parco rurale più grande d’Italia si farà apprezzare con degustazioni, laboratori esperienziali, itinerari, show cooking, spalancando le proprie porte sul Villaggio del Gusto”, ha concluso De Noia.

