Glifosato: in stallo il dibattito Ue sul rinnovo dell’autorizzazione

BRUXELLES – Procede con lentezza il processo per il rinnovo dell’autorizzazione del glifosato.

Gli esperti indicati dagli Stati membri si sono riuniti, il 22 settembre scorso, nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (SCOPAFF), per uno scambio di opinioni sulla Relazione della valutazione per il rinnovo.

Da parte della Commissione Ue la proposta, in bozza, di una proroga decennale dell’autorizzazione. Al momento gli Stati membri non hanno anticipato la loro posizione rispetto al voto che dovrà tenersi entro metà dicembre (probabilmente il 13 ottobre).

Durante la discussione, sono emerse le perplessità di Francia e Olanda, critiche rispetto alla proposta di rinnovo da parte della Commissione. Non è ancora nota la posizione dell’Italia. Lo riporta il bollettino Cia informa.

