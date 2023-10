Giornata alimentazione, D’Eramo: Investire sempre di più su innovazione e infrastrutture, mantenendo legame con territori

ROMA – “Tra le principali sfide dei prossimi anni c’è quella di garantire un’adeguata produzione con un migliore utilizzo delle risorse naturali, a partire dall’acqua. Occorre investire sempre di più sull’innovazione, sulle nuove tecniche disponibili, così come su infrastrutture che permettano di potenziare il settore primario, salvaguardando allo stesso tempo il legame con i territori di origine e con le tradizioni. E potenziare realtà virtuose come il biologico”.

Lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Luigi D’Eramo, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione il cui tema scelto per quest’anno è “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare nessuno indietro”.

“Cambiamenti climatici e scarsità d’acqua rappresentano una criticità per una parte importante della popolazione mondiale, come ha ricordato oggi la Fao”, continua il sottosegretario. “L’Italia può dare il suo contributo mettendo a disposizione anche di altri paesi il proprio know-how per un agroalimentare buono, di qualità, sostenibile e legato ai territori”, conclude D’Eramo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it