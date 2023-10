Anticipi PAC, Alleanza Cooperative: liquidità garantisce boccata d’ossigeno per le imprese

ROMA – “L’erogazione degli anticipi della Pac per il 2023 per una somma complessiva di 2,4 miliardi di euro, resa nota oggi dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e da Agea, costituisce un sostegno significativo per oltre 722.000 beneficiari, contribuendo notevolmente al rilancio del settore agricolo”. Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini commenta positivamente l’avvio delle procedure di pagamento degli anticipi PAC annunciata oggi, di cui circa 1,700 miliardi per i pagamenti diretti e circa 700 milioni per lo sviluppo rurale

“L’anticipo dei pagamenti – prosegue Piccinini – garantisce liquidità alle aziende agricole e offre loro nuova linfa dopo anni molto difficili in cui la redditività degli operatori del settore è stata fortemente compromessa da diversi fattori di crisi che hanno visto molte filiere produttive in sofferenza”.

“Sarà ora fondamentale – conclude il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari – il ruolo di Agea nell’efficace implementazione di queste erogazioni. Trasparenza e tempestività saranno essenziali per supportare in modo tangibile gli agricoltori. L’attenzione dedicata al sostegno di progetti di transizione ecologica e digitale, inoltre, insieme alla promozione della competitività e della diversificazione, conferma un’impostazione mirata per consentire di affrontare le sfide cruciali a cui è chiamato il settore”.

Il Presidente Piccinini rivolge anche “un plauso al nuovo direttore generale Fabio Vitale che sta guidando Agea verso una gestione più in linea con le aspettative degli agricoltori, rendendola più efficiente e puntuale nella gestione dei dati e nelle risposte”.

