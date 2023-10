L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani torna a ‘C’è più gusto a Bologna’. Il 21 e 22 ottobre

MILANO – L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) parteciperà nuovamente – nell’ambito del progetto Let’s Eat – European Authentic Taste – al festival che si tiene nel capoluogo emiliano, al via fra pochi giorni: si tratta della seconda edizione di C’È PIU’ GUSTO a Bologna, in scena questo fine settimana, 21 e 22 ottobre.

Due giornate all’insegna del cibo, con incontri, cultura, territorio, ambiente, musica, chef e storie. A Palazzo Re Enzo, torna così l’evento targato Il Gusto – la testata che produce i contenuti food, wine & travel per il gruppo GEDI (La Repubblica, La Stampa, Huffington Post, Radio Deejay, ecc.) – dopo una prima edizione davvero sorprendente, con migliaia di visitatori e lunghe code che hanno dimostrato l’interesse per questi temi.

Il festival sarà anche l’occasione per ascoltare i protagonisti del mondo del cibo, che condivideranno esperienze, ingredienti, idee, in talk, degustazioni e showcooking, alla scoperta dei prodotti della tradizione, nella splendida cornice di una delle città più iconiche per la buona tavola, come Bologna.

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani partecipa a due talk nei quali Monica Malavasi, Direttrice di IVSI, racconterà il ruolo dell’Istituto nella promozione del made in Italy agroalimentare e l’impegno per la diffusione di una sempre maggiore sostenibilità nel settore della salumeria.

Sarà il racconto di una esperienza, quella di IVSI, che da circa 40 anni valorizza i salumi in Italia e in tutto il mondo, informando e educando al gusto migliaia di consumatori.

Sabato 21 ottobre – 18:30 – Chi tira le filiere?

L’importanza degli ingredienti e le vere sfide della sostenibilità del piatto.

Con: Monica Malavasi, Direttrice di IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani); Enrico Bartolini, chef del Mudec; Matteo Conti, direttore centrale marketing strategico Amadori; Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0; Riccardo Illy, presidente di Polo del Gusto; Luca Pagliacci, direttore marketing di Orogel; Alessandro Galella, assessore Regione Basilicata.

Domenica 22 ottobre – 12.30 – Come ci vede il mondo

Tra turisti e stranieri quale è la vera immagine della cucina italiana.

Con: Monica Malavasi, Direttrice di IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani); Vasiliki Pierrakea, imprenditrice, ristoratrice e proprietaria di Vasiliki Kouzina; Dimitris Sintoris, chef del ristorante Vasiliki Kouzina; Valeria Robecco, giornalista; Luciano Monosilio, chef del ristorante Luciano – Cucina Italiana; Marella Levoni, direttrice comunicazione Levoni.

