Corteva Agriscience e Bioenerys implementano la sostenibilità del biometano agricolo

CREMONA – Corteva Agriscience Italia, società interamente focalizzata sull’agricoltura, e Bioenerys, società controllata da Snam, specializzata nella realizzazione e gestione delle infrastrutture del biometano e nella promozione di questo green business, hanno annunciato una collaborazione pluriennale finalizzata all’implementazione della sostenibilità della filiera del biometano agricolo, in particolare per quanto riguarda la produzione delle biomasse foraggere e l’ottimizzazione dell’uso del digestato.

Per la durata di tre anni, Corteva fornirà prodotti e servizi agronomici, effettuando piani di monitoraggio dei suoli di Bioenerys, che includono analisi georeferenziate, analisi in precision farming, monitoraggio satellitare dei suoli e piani di monitoraggio delle biomasse, per migliorare processi volti al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni imposti dalle sfide che l’agricoltura si trova ad affrontare a causa dei cambiamenti climatici.

“La firma di questo accordo ci permetterà di monitorare in maniera più completa e dettagliata l’efficacia delle nostre attività a sostegno dell’intera filiera del biometano agricolo” ha dichiarato Luciano Danieli, Senior Manager Gestione Impianti BioenerysAgri “in particolare la partnership è mirata all’implementazione della sostenibilità di business mediante carbon farming e fertilizzazione di precisione con un duplice obiettivo: riduzione delle emissioni di CO2 e valorizzazione del doppio raccolto.”

“I nostri servizi agronomici e le nostre capacità operative sono basati sull’innovazione e sullo sviluppo di soluzioni che riducono l’impatto ambientale delle attività agricole, a vantaggio non solo degli agricoltori ma dell’intero sistema, e siamo orgogliosi di poter collaborare con Bioenerys per sviluppare processi di sostenibilità ambientale e di business, coinvolgendo l’intera filiera del biometano.” ha dichiarato Matteo Piombino, Marketing Manager Corteva Agriscience Italia.

Bioenerys è la società controllata al 100% da Snam s.p.a. che ha la missione di sviluppare infrastrutture per il biometano e promuovere questo green business con lo scopo di contribuire al raggiungimento dei target di decarbonizzazione. La nuova unità di business di Snam fa leva sulle competenze e l’expertise delle sue due divisioni di business, BioenerysAmbiente e BioenerysAgri, che progettano, sviluppano e gestiscono impianti di biogas e biometano rispettivamente dalla frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e da scarti agricoli e della filiera agro-industriale.

Corteva Agriscience è una società quotata in borsa e interamente focalizzata sull’agricoltura, che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire con successo nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Corteva guida il mercato attraverso la sua strategia di distribuzione unica, unita ad un mix equilibrato e diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e servizi digitali. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed un canale di ricerca e sviluppo in grado di trainare la crescita del settore, Corteva si impegna a lavorare con gli azionisti lungo tutto il sistema agroalimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Maggiori informazioni sono disponibili su www.corteva.it

