Israele: iniziata la semina delle patate nei campi di Lev Hanegev, intorno alla Striscia di Gaza

ROMA – Per consentire la prosecuzione dei lavori agricoli, nonché per evitare futuri impatti sui contadini dell’area circostante la Striscia di Gaza, è iniziata oggi la semina di patate nei campi di Lev Hanegev, vicino al Kibbutz Urim.

A sottolinearlo è un comunicato stampa del Ministero agricoltura di Israele.

Gli agricoltori sono stati visitati oggi dagli istruttori del Servizio di Formazione e Professionalità (TVS) del Ministero dell’Agricoltura e dal Consiglio delle Piante. Il Ministero dell’Agricoltura afferma che, in questa fase, secondo le istruzioni dell’IDF, non vi è alcuna attività agricola ad una distanza compresa tra 0 e 7 km dal confine con la Striscia di Gaza e il Ministero sta assistendo gli agricoltori nell’individuazione di aree alternative per la semina, al fine di garantire la continuità funzionale all’approvvigionamento dei prodotti agricoli freschi.

Secondo i dati del Ministero dell’Agricoltura, circa 60.000 dunam di campi di patate, su un totale di circa 150.000 dunam in tutto il Paese, si trovano nell’area circostante la Striscia di Gaza, (Eshkol, Sha’ar Hanegev, Sdot Negev e Costa di Ashkelon). Cioè, circa il 40% dei campi di coltivazione di patate in Israele si trovano nell’area circostante la Striscia di Gaza. Israele produce circa 490.000 tonnellate di patate all’anno, nel 2022.

Circa 225.000 tonnellate di questa produzione locale sono destinate al consumo domestico israeliano, 73.000 tonnellate sono utilizzate come materie prime per l’industria, 32.000 tonnellate sono semi di patate per il raccolto del prossimo anno. e 155mila tonnellate sono destinate all’esportazione, pari al 48% del totale delle esportazioni ortofrutticole di Israele.

Gli istruttori del Servizio di Formazione e Professionalità (TVS) e gli operai del distretto del Negev accompagnano in ogni momento gli agricoltori della regione e sono a disposizione per qualsiasi esigenza che emerga dal campo. Il Ministero ha messo al servizio del grande pubblico la hotline del Ministero dell’Agricoltura, al numero: *6016.

FOTO: Ministero agricoltura Israele

