Al via l’indagine dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e Confagricoltura

ROMA – L’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con Confagricoltura, Area Politiche Sviluppo sostenibile e Innovazione, ed Enapra – Ente di formazione di Confagricoltura, ha avviato una nuova edizione dell’indagine che annualmente rivolge a tutte le aziende agricole e zootecniche italiane.

L’indagine si intitola “Agricoltura 4.0: SAU coltivata e pratiche di carbon farming” e ha come obiettivi la misurazione della SAU coltivata con tecniche 4.0 e la valutazione del grado di conoscenza delle pratiche di carbon farming e dei modelli di business ad esse associati.

Partecipare è semplice e richiede solo pochi minuti. Durante la compilazione del questionario le risposte saranno salvate in automatico e, se necessario, sarà possibile rivederle per modificarle prima dell’invio. In più sarà possibile interrompere la compilazione e riprenderla in un secondo momento, accedendo allo stesso link.

È importante sottolineare che tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e diffuse esclusivamente in forma aggregata e anonima.

Per ulteriori indicazioni l’Enapra e l’Area Politiche Sviluppo Sostenibile e Innovazione di Confagricoltura sono a disposizione all’indirizzo info@enapra.it o al numero telefonico 066852431.

A tutti i partecipanti saranno distribuiti i risultati di sintesi.

Come di consueto, l’esito dell’indagine sarà presentato nel corso del convegno finale della ricerca, che si terrà il 15 marzo 2024.

