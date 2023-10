L’olio della pace. Il direttore del COI Ghedira in missione in Libano

BEIRUT – Il direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale (COI), Abdellatif Ghedira, si è recato a Beirut, capitale del Libano, il 26 ottobre 2023, dove è stato ricevuto dal Primo Ministro libanese, Najib Mikati, e dal Ministro dell’Agricoltura, Abbas Al-Haj Hassan.

Dopo aver delineato la missione del COI come unica organizzazione intergovernativa al mondo che riunisce coloro che sono coinvolti nella produzione e nel consumo di olio d’oliva e olive da tavola, nonché la sua posizione unica come forum di discussione delle questioni che riguardano il settore, ha parlato al suo pubblico di ciò che l’Organizzazione porta ai suoi paesi membri in termini di trasferimento tecnologico, formazione, miglioramento della qualità dei prodotti olivicoli, scambi di informazioni e know-how.

Ha incoraggiato le autorità libanesi, uno dei membri più anziani del COI da quando il Paese del cedro ha aderito all’Accordo internazionale nel 1973, appena 50 anni fa, a rafforzare la loro presenza all’interno dell’Organizzazione e ad trarre vantaggio da ciò che può apportare al COI il settore olivicolo del paese, così importante per la sua economia.

Ha approfittato della sua visita per invitare il ministro dell’Agricoltura a presenziare alla prossima sessione del Consiglio dei deputati, la cui sessione plenaria si terrà a Madrid il 23 novembre, e alla celebrazione, lo stesso giorno, della Giornata mondiale dell’olivo, due eventi ai quali parteciperanno altri Ministri dell’Agricoltura dei Paesi membri del COI, oltre a numerosi membri del corpo diplomatico insieme ai capi delegazione.

