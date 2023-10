Dionisiaca, ecco la birra artigianale a base di mosto d’uva di Montalcino e succo di mora

SAN QUIRICO D’ORCIA (SIENA) – Birra e vino per una volta possono andare a braccetto. La novità del Birrificio San Quirico è ovviamente una birra, ma già dal nome – Dionisiaca – è chiaro il riferimento a Dioniso, nome con cui i Greci chiamavano Bacco (Dio del vino).

Un’altra creazione del vulcanico titolare di questo birrificio in Val d’Orcia, Roberto Rappuoli: “È una IGA (Italian Grape Ale) ovvero uno stile che ha unito due mondi, quello del vino e quello della birra, apparentemente opposti – spiega Rappuoli -. Viene prodotta con mosto d’uva di Montalcino e con l’aggiunta di succo di mora che conferiscono un originale colore rosato esaltato dall’utilizzo di una bottiglia in vetro trasparente. Ha un gusto rinfrescante, complesso e piacevolmente acidulo con un’aromaticità dell’uva presente ma non invadente, in grado comunque di trovare un equilibrio con malti e luppoli”.

E come consumarla? “Ideale come aperitivo o in abbinamento a pizza e pasticceria” ci consiglia.

DIONISIACA

Stile

Rosata doppio malto. Birra cruda, non pastorizzata e non filtrata. Rifermentata in bottiglia.

Ingredienti

Acqua del Vivo d’Orcia, malto d’orzo, cereali, succo di mora, mosto d’uva Sangiovese di

Montalcino, luppolo, lievito, aromi.

Gradazione alcolica

7,5% vol.

Temperatura di servizio

5-7°C

Conservazione

Al fresco e al riparo dalla luce.

Disponibile nel formato

750 ml. in bottiglia trasparente.

LINK: Birrificio San Quirico

