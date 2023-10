Made in Italy, Ghidoni (Lega): Commissione Ue ritiri nuovo regolamento su triciclazolo

“La proposta è stata bocciata dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, come pure dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Ma non è ancora stata ritirata. Per questo ho depositato un’interrogazione rivolta alla Commissione Ue, da cui aspetto una risposta definitiva sul destino della sua proposta. Un nuovo regolamento, oltre ad incidere sulla salute di tutti i consumatori, avrebbe gravissime ricadute economiche per i risicoltori europei” ha concluso Ghidoni.