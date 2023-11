Agriturismo. Il modello italiano supera ogni record: 25 mila strutture e 1,5 mld di fatturato all’anno

AREZZO – Torna a splendere il sole sul settore degli agriturismi italiani. Secondo i dati Ismea Rete Rurale Nazionale che ad Agrietour nella giornata inaugurale di oggi ha presentato il report Agriturismo, un modello internazionale di multifunzionalità – Il successo di un settore che tutto il mondo apprezza tra sfide di oggi e prospettive di domani, l’offerta agrituristica italiana vede 25.390 strutture complessive (+24% tra il 2011 e il 2021) per un totale di 1,5 miliardi di euro di fatturato nel 2022. L’alloggio occupa il primo posto con un peso dell’81% e la ristorazione terza dietro le attività ricreative, 53% che in cima hanno lo sport, 15%, quindi escursionismo, 13%.

Se si guarda all’anno in corso, dati Istat (provvisori) del periodo gennaio-agosto, si ha un +6,4% ospiti e +3,9% pernottamenti dove vanno bene gli stranieri, a fronte di un leggero calo degli italiani.

Nel 2022 le attività secondarie hanno raggiunto l’incidenza massima storica rispetto alla produzione agricola, oltre il 9,7%, grazie al recupero dell’agriturismo con un +22% sul 2021. La lingua dai numeri dice anche che il 2022 è stato l’anno record per quanto riguarda le presenze, 4 milioni di turisti e +35% sul 2021 (addirittura +65,8% sul 2013): c’è il grande ritorno degli stranieri, +74,8% rispetto all’anno precedente per arrivare a sfiorare le 2 milioni di presenze. Ma cresce anche il mercato domestico, +11,5% (2 milioni e 115mila presenze) e addirittura +53,6% rispetto a 10 anni prima. Crescono i pernottamenti arrivati a 15 milioni e 570mila, +29,2% sul 2021 dove spicca il dato che nel 2022 quasi 6 pernottamenti su 10 tornano stranieri. I pernottamenti degli stranieri, infatti, sono stati oltre 9 milioni (+60,9%) contro i 6,5 milioni di quelli italiani, +1,6% sul 2022 ma un +12% sul 2019. Secondo l’analisi Ismea, l’agriturismo è la tipologia di struttura ricettiva con migliori performance post pandemia tanto aver avuto nel 2022 un valore della produzione annuo pari a 1,5 miliardi di euro a prezzi correnti per circa 60mila euro in media per azienda. Valore cresciuto del 30,5% sul 2021 e dell’89% sul 2020 ma ancora sotto del 3% rispetto al 2019.

L’agriturismo è l’attività multifunzionale più praticata nell’agricoltura italiana (il 38% delle aziende agricole con attività connesse sono agriturismi) e rappresenta la forma di diversificazione agricola più diffusa e capillarmente distribuita nelle aree rurali italiane, mostrandosi fondamentale per il mantenimento. Ci sono anche 2.323 fattorie didattiche e 904 aziende che dichiarano di svolgere attività di agricoltura sociale, che rappresentano rispettivamente il 3,6% e l’1,4% delle aziende con attività connesse. La regione con il maggior numero di strutture agrituristiche è la Toscana (5.380) seguita dalla Provincia di Bolzano (3.253), Lombardia (1.728) e Veneto (1.570). Poi Umbria (1.414), Piemonte (1.364), Lazio (1.315), Marche (1.101) ed Emilia Romagna (1.258).

Il mercato vede un disponibilità di 294mila posti letto, ovvero circa il 6% di quelli totali registrati in Italia in tutte le tipologie di strutture ricettive, oltre 14mila piazzole per campeggiatori e 532mila posti a tavola. A questo si somma l’ampia gamma di attività (didattiche, sportive, culturali, ricreative) e servizi (anche rivolti alla persona, come l’agricoltura sociale). Sono 8 i fattori che fanno scegliere la vacanza in agriturismo. L’esigenza di scappare in un luogo tranquillo, sicuro, ma anche abitato, non deserto ed isolato; il buon cibo, la buona cucina e la convivialità, la scoperta dei luoghi e delle bellezze di un territorio. Ma anche il richiamo degli spazi aperti, la voglia di libertà dal chiuso degli spazi cittadini e la possibilità di trascorrere del tempo con gli agricoltori e le loro famiglie. A questo si somma la scoperta delle strutture da parte delle scuole grazie a laboratori e pacchetti che si rivolgono in particolare al ciclo della scuola primaria e secondaria, il luogo ideale per la vacanza delle famiglie con bambini, e l’interesse per l’ambiente e per la sostenibilità.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it