GROSSETO – Certified Origins Italia annuncia l’acquisizione di Seggiano Foods, prestigiosa realtà inglese specializzata nella distribuzione di alimenti italiani d’eccellenza.

L’operazione rappresenta un importante passo in avanti nel percorso di espansione del polo oleario nato in Italia, che attraverso questo investimento consolida ulteriormente la propria presenza a livello globale e sottolinea l’impegno nel valorizzare la qualità e l’unicità dell’agroalimentare Made in Italy nei mercati internazionali.

Con l’acquisizione di Seggiano Foods, Certified Origins si posiziona in modo significativo nel mercato del Regno Unito con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e sinergie in Europa.

Fondata nel 1995 da Peri Eagleton e David Harrison, Seggiano Foods ha raggiunto una posizione di rilievo nel panorama agroalimentare britannico e americano grazie al costante impegno nella ricerca e nella selezione di produttori artigianali di specialità italiane.

L’offerta di Seggiano, che comprende oli d’oliva EVO a marchio Lunaio, si è arricchita nel tempo con prodotti come aceto balsamico, salse, dolci e soluzioni per i consumatori con preferenze vegan e gluten-free e oggi comprende prodotti di altissima qualità selezionati da oltre 40 produttori italiani. Questa strategia ha permesso a Seggiano di consolidare la sua presenza non solo nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti in importanti catene della grande distribuzione, come Whole Foods.

“Accogliamo con entusiasmo il marchio Seggiano nel nostro Gruppo. Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita, in quanto ci permette di ampliare l’offerta, triplicare la presenza nel settore dei prodotti a marchio e consolidare il nostro impegno nella promozione dell’eccellenza italiana nel mondo – afferma Gerard Jara, Consigliere Delegato di Certified Origins – La tradizione e la passione che Seggiano ha sempre dimostrato si allineano perfettamente ai valori di Certified Origins e siamo certi che insieme lavoreremo per valorizzare al meglio le risorse e le potenzialità di entrambi”.

