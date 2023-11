Intelligenza Artificiale. Il gruppo FOS investe sulla filiera dell’olio extravergine

GENOVA – FOS S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica – quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione -comunica il proprio investimento, per 1,8 milioni di euro, all’interno del progetto di ricerca e sviluppo “TITCO – Tecnologie per l’Individuazione, la Tracciabilità e misurabilità dei Contaminanti degli Oli di oliva”, con l’obiettivo di applicare soluzioni tecnologiche innovative di prodotto e di processo alla filiera dell’olio di oliva, asset primario del settore agroalimentare nazionale.

Il progetto vede il Gruppo FOS – con una vasta esperienza maturata nel settore dell’Agritech – capofila tramite la società T&G S.r.l., specializzata in Information e Communication Technology. La società utilizzerà un sistema IoT (Internet of Things) per monitorare tutta la filiera di settore attraverso l’uso dell’AI (Artifical Intelligence), al fine di individuare l’eventuale presenza di contaminanti, portando rilevanti innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo in una filiera centrale a livello nazionale.

Nel dettaglio, il sistema di monitoraggio verrà sviluppato da T&G S.r.l. partendo dalla piattaforma del Gruppo FOS “AgriWise” e interesserà tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione, al confezionamento, passando per la raccolta e la lavorazione industriale. La soluzione, permetterà di individuare l’eventuale presenza di contaminanti, quindi migliorare la qualità e salubrità del prodotto finale su larga scala, mantenendo la sostenibilità della produzione e anticipando in maniera pionieristica ipotetici rafforzamenti normativi in termini di sicurezza e qualità del comparto olio.

Enrico Botte, Amministratore Delegato di Fos S.p.A., ha dichiarato: “Il nostro impegno nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative da trasferire al mercato si conferma vincente con questo riconoscimento da parte del Ministero. Il Gruppo FOS si consolida come il partner concreto per lo sviluppo tecnologico del settore agro alimentare italiano”.

