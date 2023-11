Fondo Innovazione Ismea: posticipata al 27 novembre 2023 l’apertura del portale

ROMA – Il via al Fondo Innovazione era prevista per oggi 15 novembre, invece partirà il 27 novembre.

Come fa sapere Ismea, in considerazione del recente rinnovo dell’infrastruttura tecnologica della Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d’Italia, e dei possibili conseguenti rallentamenti che potrebbero verificarsi nella messa a disposizione della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni del “Fondo Innovazione 2023”, la data di apertura del portale per la presentazione delle domande è posticipata al 27 novembre 2023, ore 12.00, al fine di assicurare a tutte le PMI interessate parità di accesso alla misura. Restano invariate tutte le altre condizioni previste.

Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 18 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12 alle ore 18).

