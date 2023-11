Ciech presenta Halvetic, il rivoluzionario erbicida per un’agricoltura sostenibile

VARSAVIA – Il Gruppo CIECH, il più grande produttore polacco di prodotti fitosanitari, introduce in Italia Halvetic, un erbicida innovativo e all’avanguardia a base di glifosato.

Basato sulla tecnologia rivoluzionaria e brevettata BGT (Better Glyphosate Technology®), Halvetic garantisce l’elevata efficacia del principio attivo riducendone la dose necessaria per ettaro fino alla metà rispetto agli standard esistenti.

Il prodotto è facile da usare, compatibile con acque dure e garantisce l’efficacia anche in condizioni meteorologiche avverse, come confermato da più dai diversi studi condotti in test sul campo in Europa. Halvetic consente agli agricoltori di continuare a utilizzare la tecnica della semina zero/minimum tillage, ovvero l’applicazione su prato senza che questo venga lavorato quasi in nessun modo, permettendo di conservare la salute del suolo e riducendo le emissioni di carbonio rispetto a metodi più convenzionali.

Infatti, grazie alla sua maggiore efficienza a fronte di una percentuale minore di glifosato, questo nuovo prodotto risponde alle sfide legate alla trasformazione dell’agricoltura ed è in linea con i requisiti della strategia Farm to Fork dell’Unione Europea, che mira a ridurre l’uso di prodotti fitosanitari del 50% entro il 2030.

HALVETIC® – che cos’è?

La tecnologia BGT® è un sistema di coadiuvanti multifunzionale innovativo e brevettato che, se combinato con l’ingrediente attivo glifosate, ne consente la piena funzionalità e ne massimizza l’efficacia d’azione.

Per info www.halvetic.com

