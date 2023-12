Halvetic, l’innovativo prodotto fitosanitario lanciato da CIECH Group

VARSAVIA – Halvetic è un innovativo prodotto fitosanitario lanciato da CIECH Group per il mercato italiano.

Il prodotto si basa sulla rivoluzionaria e brevettata BGT (“Better Glyphosate Technology®”), che consente di preservare l’attuale efficacia del principio attivo riducendone la dose per ettaro anche della metà rispetto agli standard esistenti.

Il prodotto è facile da usare, riduce l’impatto ambientale e ha un’efficacia leader sul mercato anche in condizioni avverse come l’acqua dura.

CIECH è un gruppo internazionale di sviluppo chimico con una forte posizione sui mercati globali. È il secondo più grande produttore di carbonato di sodio e bicarbonato di sodio nell’Unione europea, il più grande produttore di sale di evaporazione in Polonia, il più grande fornitore di silicati di sodio in Europa, il più grande produttore polacco di prodotti fitosanitari e un produttore leader di schiume poliuretaniche in Polonia. Le sue fabbriche si trovano in Polonia, Germania e Romania e impiega oltre 3.000 persone in tutta l’UE

Per info www.halvetic.com

