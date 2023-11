Economia di prossimità: modelli ed esperienze per la rigenerazione delle aree interne

FIRENZE – La transizione ecologica ha contribuito a riportare al centro del dibattito il tema delle aree interne, unitamente alle crisi alimentari ed energetiche innescate dagli ultimi eventi (conflitto russo-ucraino) che ne hanno evidenziato il loro ruolo strategico.

I fenomeni di insostenibilità delle aree urbane e la nuova domanda di qualità della vita hanno fatto riemergere il ruolo delle aree interne e la necessità di una loro rigenerazione trasformativa. Diventa centrale allora indagare quale sia il percorso più efficace da intraprendere per rendere i processi trasformativi e rigenerativi, di queste aree, realmente concreti ed efficaci, soprattutto nei territori più fragili nei quali operano filiere agroalimentari minori che non hanno chance sui mercati della competizione globale.

Un contributo importante, a questo riguardo, viene dal mondo della ricerca scientifica che propone modelli, alternativi al mainstream, basati sull’innovazione sociale. Modelli funzionali a una riterritorializzazione dello sviluppo, che sia trasformativa e rigenerativa degli ecosistemi territoriali, orientata a ricostruire “luoghi” in cui vivere e lavorare “che diventino anche spazi di mercato”, in cui tutti gli attori, inclusi quelli che operano dal lato della domanda (cittadini/consumatori), possano sperimentare un coinvolgimento esperienziale che crea valore. L’economia di prossimità si ispira a questi nuovi modelli di sviluppo e creazione di valore territoriale e, in modo particolare, al concetto di territorio come spazio contestuale di produzione e di acquisto/consumo.

Obiettivo della Giornata di Studio è quello di offrire un contributo al dibattito, teorico e politico istituzionale, sui temi richiamati, utile a delineare un’analisi dei modelli di economia di prossimità e delle possibili policy, anche attraverso la testimonianza di esperienze italiane.

La Giornata di Studio vuole stimolare gli studiosi, in particolare gli Economisti Agrari, a ri-orientare i percorsi di ricerca verso questioni cruciali per il futuro del Paese, anche in relazione all’analisi e alle politiche territoriali.

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/zG1xY7XH8WykAcD97

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it