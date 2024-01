Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per la storia dell’agricoltura e del paesaggio. Il 25 gennaio ai Georgofili

FIRENZE – Giovedì 25 gennaio alle ore 14.30 nella sede dell’Accademia dei Georgofili si svolgerà una giornata di studio dedicata alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per la storia dell’agricoltura e del paesaggio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione di Studi Storici Elio Conti, si propone di fare il punto sull’applicazione pratica dell’A.I. nel campo della ricerca storica, focalizzando l’attenzione su alcune discipline scientifiche indirizzate alla storia dell’agricoltura e del paesaggio.

L’Intelligenza Artificiale è uno strumento, certo potente, che secondo gli studiosi non ha in sé implicazioni morali: molti sono i dibattiti in questo senso che mirano a ridurne l’utilizzo. È invece importante svilupparne le potenzialità anche in campo umanistico, sottolineandone il valore per la ricerca, per nuove messe a punto metodologiche e concettuali. La quantità di dati di ogni genere che una Intelligenza Artificiale, opportunamente addestrata, è in grado di tenere sotto controllo ed elaborare è tale che nessuna équipe di ricercatori potrà mai eguagliare: si aprono così inedite prospettive di ricerca, che possano sollecitare da parte della comunità scientifica l’adozione di nuove tecniche e modalità operative.

La giornata di studio si propone non solo di tracciare alcune linee, ad esempio per la gestione ed interrogazione di grossi corpus di immagini e o testi ad essi legati, ma di presentare specifici casi di studio dove l’Intelligenza Artificiale è applicata: la storia del paesaggio e dell’agricoltura, l’archeologia, la botanica, sempre a partire dalle fonti documentarie.

La partecipazione, in presenza o da remoto, potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/ro8uvAUYppMVQ9CbA

