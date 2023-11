Emergenza lupi. Ambrosi (FdI): ‘Importanti parole ministro Lollobrigida su rassicurazioni UE’

ROMA “Le parole del ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, relative alle rassicurazioni in sede europea sul fatto che la Commissione stia studiando soluzioni al problema dei lupi che assilla le nostre comunità del Trentino-Alto Adige sono a mio avviso estremamente importanti, e sottolineano ancora una volta quanto l’impegno del governo Meloni in Europa sia continuo e costante dalla parte della gente comune e delle sue esigenze”.

A sottolinearlo è Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige

“Come ha dichiarato il ministro, ‘esiste il dovere di mantenere le specie quando decrescono e rischiano l’estinzione, di riuscire a garantire la riproduzione, ma intervenire quando superano i limiti che consentano alle altre specie di sopravvivere, compresa l’uomo e le sue attività’ produttive’. Credo debba essere la stella polare da seguire relativamente a a tematiche di questo tipo” ha detto la Ambrosi.

