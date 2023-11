Spagna, Luis Planas confermato ministro dell’agricoltura nel discusso governo Sanchez bis

ROMA – Luis Planas è stato confermato ministro dell’agricoltura nel nuovo governo di Pedro Sanchez.

Per il 71enne valenciano, si tratta quindi di una riconferma, dopo che era stato nominato, nel giugno 2018, ministro dell’agricoltura, pesca e alimentazione della Spagna dallo stesso Sanchez.

Un governo molto discusso. Non si placano infatti le proteste in gran parte della Spagna, Madrid in particolare, per le modalità dell’accordo di governo, dopo le elezioni dello scorso luglio. L’amnistia verso gli organizzatori del referendum 2017 per l’indipendenza della Catalogna, che Pedro Sanchez concederebbe al partito indipendentista catalano Junts per Catalunya di Puigdemont, sarebbe alla base della protesta: un accordo di governo fra il Partito Socialista di Sanchez e gli indipendentisti, ha consentito, infatti, al premier di ottenere il nuovo mandato.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it