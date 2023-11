Oltre 24 mln di euro dal PNRR per gli Agromeccanici del Veneto

BAGNOLI DI SOPRA (PD) – L’accesso ai fondi Pnrr – è atteso a breve un bando da 24 milioni di euro su scala regionale – è stato il tema centrale dell’assemblea annuale Fimav (Federazione imprese di meccanizzazione agricola del Veneto, associata a Cai Agromec) che si è svolto il 25 novembre al Palazzetto Widmann di Bagnoli di Sopra (Padova).

Al massimo livello le rappresentanze istituzionali, con i saluti del sindaco Roberto Milan e dell’europarlamentare Paolo De Castro che, in un videomessaggio, ha portato il proprio saluto a Fimav, sottolineando «la grande importanza degli agromeccanici per l’agricoltura del futuro». Pure Maria Teresa Maschio, presidente di Federunacoma, nel suo messaggio all’assemblea ha rimarcato che la medesima categoria è «un importante riferimento per tutti i costruttori italiani di macchine agricole, anche per il supporto nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie».

Dopo che il presidente Fimav, Alfredo Zanirato, ha messo in luce le prossime sfide del comparto, il consigliere regionale Giuseppe Pan, già assessore all’agricoltura del Veneto, ha ricordato la collaborazione con la Federazione per arrivare alla legge di approvazione dell’albo regionale degli agromeccanici e ha confermato che oggi continua il medesimo lavoro di squadra nella predisposizione dei bandi per il Pnrr regionale.

Roberto Guidotti, responsabile tecnico Cai Agromec, ha illustrato le linee guida nazionali relative al Pnrr. In chiusura di questo intervento il segretario Fimav Marco Sitta ha rimarcato come «dai continui contatti con la Regione, emergono tempi di approvazione veloci (si parla del 15 dicembre) per la pubblicazione del bando che ha come dotazione oltre 24 milioni di euro per la meccanizzazione agricola».

Le tematiche trattate sono state condivise anche dai relatori in rappresentanza dei costruttori (per Maschio Gaspardo Giuseppe Tramontin) e dei dealer (per Agriverde Simone Lugoboni), i quali hanno auspicato «norme chiare e di facile applicazione». Andrea Marsiglia (Basf) ha illustrato il Dss (decision support system) in tutte le sue funzioni, evidenziando come sempre più la tecnologia sia a fianco dell’agricoltura.

Anche Claudio Gallerani, presidente di Co.Pro.B. e Italia Zuccheri, è intervenuto ringraziando Fimav e Cai Agromec per il supporto al settore bieticolo.

Gianni Dalla Bernardina, presidente di Cai Agromec, ha quindi concluso i lavori rimarcando «il ruolo importante che ha la rappresentanza, grazie alla quale il Pnrr della meccanizzazione agricola ha trovato applicazione. Questo dimostra che le istituzioni hanno bisogno di soggetti che conoscano la realtà, per evitare di mettere in atto provvedimenti che rischiano di non trovare risposte nel mercato e di fare ritornare a Bruxelles risorse non utilizzate».

