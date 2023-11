Grano duro: stabili le quotazioni (28 novembre), il Fino resta a 375-385 euro/ton a Borsa Merci Bari. In lieve aumento il Biologico

BARI – Invariate le quotazioni di grano duro, alla Borsa Merci di Bari, di martedì 28 novembre 2023, in relazione alla scorsa settimana. Cresce il duro biologico.

Il Fino resta quotato a 375-385 euro a tonnellata; invariato anche il Buono Mercantile a 365-370 euro/t, ed il Mercantile che resta a 323-333 euro a tonnellata.

In aumento il valore del Grano duro BIOLOGICO: il Fino (+5 valore minimo) è a quota 395-400; il Buono Mercantile (+10 euro a tonnellata) va a 380-390 euro/t., più 10 euro anche per il Mercantile che è quotato 348-358 euro/t.

In lieve calo il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” che è quotato – 3 euro/t. a 437-442 euro/tonnellata; e l’Extracomunitario Canadese 2, anch’esso a -3 euro/t. a 427-432 euro/t. Valori che sono sempre più alti (e non di poco) del grano duro italiano.

Sale il valore del grano tenero nazionale: in aumento di 3 euro lo Speciale n.1 (364-369) e stabile il Fino, che vale 271-276 euro/tonnellata. Calo di 2 euro per il tenero di importazione francese (248-254 euro/t.) e -5 euro/t. per il tenero ucraino (230-235).

Qualche lieve variazione per i cruscami di grano duro e tenero: crusca larga di tenero/cruschello di tenero in sacco di carta: +10 euro; cruscame di tenero cubettato rinfusa: +6 euro; tritello di duro rinfusa: +10 euro; cruscame di duro cubettato rinfusa; +6 euro; farinaccio di duro rinfusa: +10 euro; farinaccio di duro in sacco di carta: +10 euro; farinaccio di tenero in sacco di carta: +6 euro.

RISI stabili

Mercato stabile questa settimana per i risi produzione nazionale e franco arrivo Bari e provincia in sacco.

Il Fino Ribe vale 1.440-1.490 euro/ton.; il Superfino Arborio, vale 1.800-1.850; il Fino Parboiled Ribe valore 1.540-1.590 euro/t. e Fino Parboiled Roma quotazione di 1.750-1.800 euro/t.

