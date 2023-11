Gestione e qualità delle acque, se ne parla ai Georgofili il 30 novembre

FIRENZE – Le modifiche della vegetazione e fauna acquatica fino alla sua scomparsa in alcuni casi, influisce negativamente sull’intero ecosistema e può compromettere anche la stabilità degli argini. Uno scambio corretto e costruttivo di esperienze e informazioni fra gli addetti è essenziale per affrontare i cambiamenti, non solo climatici, che affliggono il sistema produttivo, ambientale e anche la nostra società nella normale vita quotidiana. Giovedì 30 novembre ai Georgofili a partire dalle ore 9.30 un appuntamento per fare il punto della situazione.

Gli inquinanti sono molteplici e derivano dai prodotti utilizzati in agricoltura, nell’industria, per l’igiene della casa e della persona e dell’ambiente come antiparassitari, diserbanti, fertilizzanti, detersivi, disinfettanti che condizionano la vita delle piante acquatiche, della fauna acquatica di fiumi e canali.

(CER) preposto alla distribuzione idrica in agricoltura, industria e in parte anche ad uso domestico con particolare attenzione all’inquinamento delle acque. Canale Emiliano Romagnolo (ANBI-Associazione Nazionale Bonifiche) e del Consorzi di BonificaL’incontro si propone di approfondire le informazioni tecniche e scientifiche per la gestione e qualità delle acque, sia di scolo sia ad uso agroindustriale, dopo la bonifica di territori paludosi attraverso le opere di canalizzazione per lo smaltimento e utilizzo delle acque di superficie. L’obbiettivo principale dell’incontro è quello di far conoscere la gestione idrica da parte dei

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/Jvkm1R25Y8Put4VF9

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it