Lara Ponti (Ponti Spa) amministratore dell’anno per CEO Italian Summit & Awards

MILANO – “Per avere messo al centro dei valori e delle strategie aziendali l’impegno nell’empowerment femminile: sostenendo e finanziando il potenziale e la crescita delle donne”. E’ con questa motivazione che Lara Ponti, ceo di Ponti Spa, ha ricevuto il premio CEO Italian Summit & Awards nella categoria Food.

L’iniziativa, promossa da Business International – Fiera Milano con Forbes Italia e giunta alla nona edizione, prevede la premiazione dei 15 “Capitani d’impresa” più innovativi e di successo dell’anno.

Tra i criteri che hanno permesso di scegliere i vincitori, i valori che guideranno il futuro, a partire dalla sostenibilità, e le sfide che costantemente il management deve affrontare.

La Ponti, azienda familiare attiva dal 1787 e oggi alla nona generazione, è diventata quest’anno Società Benefit, e quotidianamente si impegna per conciliare economia ed etica, per tradurre valori in azioni concrete. Una storia pluricentenaria che vede la sostenibilità integrale al centro dell’operato aziendale e ha sempre tenuto al centro trasparenza, qualità e dignità delle persone.

