Lara Ponti vicepresidente di Confindustria con delega alla transizione ecologica

GHEMME (NO) – Lara Ponti, Vicepresidente della società leader dell’aceto in Italia, è stata nominata vicepresidente di Confindustria in occasione del Consiglio generale della Federazione in cui il presidente designato Emanuele Orsini ha presentato ufficialmente il proprio programma e la composizione della nuova governance della principale organizzazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia.

Lara Ponti, già Amministratrice Delegata e attualmente vicepresidente di Ponti, ha ricevuto la delega agli obiettivi di sostenibilità, ESG e transizione ambientale.

Una scelta motivata dalla lunga esperienza professionale della Vicepresidente Ponti, dedicata alla valorizzazione delle politiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale nell’ottica di trasformazione aziendale. Dopo l’impegno nel Terzo Settore come dirigente di cooperativa sociale, entra nel 2010 nell’azienda di famiglia assumendo, insieme al cugino Giacomo, l’incarico di amministratore delegato e di responsabile di risorse umane e sviluppo organizzativo. Da qui, forte dell’esperienza acquisita nella promozione di istanze quali la giustizia sociale, l’empowerment femminile e la parità di genere, ha guidato le strategie di responsabilità sociale d’impresa di Ponti che lo scorso anno hanno contribuito alla certificazione BCorp del Gruppo, dopo che già nel 2021 era divenuto Società Benefit.

