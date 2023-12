Panettone: classico e artigianale e per il Natale 2023 se ne mangeranno 26,7mila tonnellate

MILANO – CSM Ingredients, attore globale nella ricerca, innovazione e produzione di ingredienti alimentari, ha presentato i nuovi dati della ricerca “L’evoluzione dei consumi del panettone in Italia” commissionata a Nielsen IQ. Giunto alla sua quinta edizione, l’Osservatorio si pone l’obiettivo di fornire uno spaccato accurato del mercato del panettone nella sua totalità, per supportare sia le realtà industriali che i pasticceri e i panettieri nell’intercettare i desiderata delle famiglie acquirenti, monitorando le dimensioni, le peculiarità e le opportunità di crescita del settore.

Se fino all’anno scorso si concentrava prettamente sull’analisi approfondita dei dati e dei trend emersi dalla campagna dell’anno precedente, quest’anno l’Osservatorio – l’unico in Italia che indaga sia il comparto industriale sia l’artigianale – ha incluso anche importanti dati previsionali per il Natale 2023: si prevede, infatti, un aumento dei volumi che si prevede raggiungano le 26,7mila tonnellate. Si stima, inoltre, che la crescita del mercato verrà trainata soprattutto dai panettoni artigianali per i quali l’aumento si attesterebbe tra il +3% e il +8%, con al contempo una tenuta del comparto industriale.

CSM Ingredients, che da sempre rappresenta il partner ideale per tutti gli attori del comparto di produzione del panettone grazie alla sua capacità di innovare e realizzare soluzioni su misura coniugando ottime performance e costanza qualitativa, riconosce l’importanza di comprendere appieno i trend e le dinamiche del mercato del panettone, dolce iconico italiano per eccellenza e protagonista di un grande sviluppo ed internazionalizzazione. Per questa ragione, la ricerca CSM Ingredients parte proprio dall’analisi dei dati emersi nell’ultima campagna natalizia.

Il mercato del panettone 2022 ha registrato un valore economico pari a 291,1 milioni di euro (+15.7%), di cui il 54% generato dal segmento Artigianale (+18%) e il restante 46% dall’Industriale (+13%), con una crescita a valore a doppia cifra per entrambi i comparti.

I dati confermano inoltre come il panettone stia godendo di sempre maggiore notorietà e apprezzamento in Italia: il numero delle famiglie acquirenti è infatti aumentato di 100mila unità rispetto all’anno precedente, raggiungendo 11,4 milioni di famiglie, con un significativo aumento dei new-adopters nella categoria artigianale con 7 consumatori su 10 che hanno aumentato gli acquisti di panettone artigianale rispetto al 2021 (+282.000 famiglie). È interessante constatare come l’autoconsumo casalingo sia entrato quest’anno, per la prima volta, nella Top 3 delle motivazioni per l’acquisto del panettone artigianale. Parallelamente, il comparto industriale ha registrato una sostanziale tenuta, con il Nord Est e il Centro Italia come aree dove questo prodotto trova più consenso e addirittura cresce.

Gli italiani restano inoltre fedeli alla tradizione, con il 59% dei consumatori che predilige il panettone tradizionale nell’artigianale e addirittura il 77% nell’industriale, rispetto al farcito e al free-from.

I risultati della ricerca sottolineano il profondo legame tra il panettone ed il periodo delle festività, anche se un importante numero di consumatori acquisterebbero il panettone lungo tutto l’arco dell’anno (il 30% del totale). È soprattutto il panettone artigianale ad essere acquistato prettamente sotto Natale, mentre l’industriale riscuote interesse anche nei mesi precedenti e soprattutto nel mese di gennaio, durante il quale registra più del 10% del fatturato totale.

Il panettone, inoltre, si conferma un regalo ideale per la grande maggioranza degli intervistati: sono 10,6 milioni le famiglie che hanno ricevuto un panettone come dono natalizio (di cui 45% industriale, 41% artigianale e 14% entrambi i canali). Di queste, 3 milioni rappresentano le famiglie che non avevano acquistato un panettone: in questo caso, è interessante constatare come quasi la metà di coloro che hanno ricevuto un panettone artigianale l’ha apprezzato talmente tanto da dichiarare di volerne acquistare uno in futuro.

Per quanto riguarda i canali di vendita, i risultati dell’ultima campagna evidenziano un ulteriore aumento dei consumatori che scelgono di acquistare il panettone industriale presso la GDO (canale già in evidente incremento l’anno scorso), con il 95% degli acquirenti che si rivolgono alla grande distribuzione, nel 73% dei casi come canale esclusivo mentre nel 22% affiancandovi anche altri canali.

Il più importante canale d’acquisto del comparto Artigianale è invece rappresentato dalle Pasticcerie, sia che si tratti di acquisti offline che online. Nel web, infatti, i consumatori di panettone artigianale prediligono nettamente i siti web di pasticcerie.

