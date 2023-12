Vino. OIV annuncia la morte del direttore generale Pau Roca, 65 anni

ROMA – L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino è profondamente addolorata nell’annunciare la morte, all’età di 65 anni, di Pau Roca.

Roca – deceduto a Digione il 7 dicembre, dopo una lunga malattia – era stato eletto a capo dell’OIV per un mandato di cinque anni durante l’Assemblea Generale dell’OIV del 2018 in Uruguay.

Dal 1992 è delegato spagnolo presso l’OIV e dal 2010 al 2016 è stato presidente del gruppo di esperti “Diritto e informazione dei consumatori” (DROCON), nonché vicepresidente del gruppo di esperti “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico”. tra il 2016 e il 2018.

Dopo aver maturato esperienze nel settore dell’olio d’oliva e aver iniziato la ricerca scientifica in oceanografia, Pau Roca aveva una conoscenza specifica e approfondita del settore vitivinicolo mondiale e competenze acquisite alla guida della FEV, la Federazione spagnola dei vini, di cui è stato alla guida per più di 20 anni.

Poliglotta francofono e inglese, Pau Roca ha incoraggiato lo sviluppo della digitalizzazione nel settore vitivinicolo, ma anche per l’OIV, promuovendo nuovi strumenti di comunicazione interna all’interno di un dipartimento che ha fortemente sviluppato. È stato inoltre determinante nel trasferimento della sede dell’OIV a Digione e ha avviato la gestione dell’Anno del Centenario dell’OIV.

Desideroso di garantire che l’OIV, il suo ruolo e le sue attività siano riconosciuti in un mondo sempre più globalizzato, Pau Roca ha anche rafforzato i legami con altre istituzioni globali come l’OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l’UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo), l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), il CIHEAM (Centro Internazionale per gli Studi Agronomici Avanzati del Mediterraneo) e il Codex Alimentarius. Avrà inoltre accolto 3 nuovi Stati membri, il Regno Unito, l’Ucraina e l’Albania, per un totale di 50 Stati membri dell’OIV.

Regina Vanderlinde e Luigi Moio, che hanno presieduto l’OIV durante il mandato di Pau Roca, hanno elogiato la sua convinzione e il suo impegno a favore dell’industria vitivinicola mondiale, che hanno permesso all’Organizzazione di intraprendere un nuovo secolo.

L’OIV, i suoi Stati membri, la comunità scientifica dell’Organizzazione, i membri del comitato direttivo e il personale dell’Organizzazione, nonché il direttore generale eletto, John Barker, condividono il dolore della sua famiglia e dei suoi amici per la questa terribile perdita. L’OIV porge le sue più sentite condoglianze alla moglie Diana Ribera e ai loro tre figli.

Le condoglianze possono essere inviate a secretariat@oiv.int e saranno inoltrate alla famiglia.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it