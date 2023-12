A Teramo successo per il primo corso di benessere animale in avicoltura

TERAMO – Si è concluso, a Teramo, presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” (IZSAM), il corso di formazione “Il benessere animale negli allevamenti avicoli. Principi, aspetti normativi, applicazioni pratiche”, dedicato a veterinari, responsabili qualità e benessere animale e tecnici aziendali.

Oltre 40 i partecipanti al progetto ideato da Unaitalia – l’associazione di rappresentanza della filiera avicunicola nazionale –, in collaborazione con i Reparti Formazione e Progettazione e Benessere Animale dell’IZSAM, e con il supporto incondizionato di​ MSD Animal Health Italia. Coinvolti nella didattica anche il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER) e l’Università degli Studi di Milano.

Il percorso formativo, strutturato in diversi moduli, ha visto in questi giorni la realizzazione dell’attività in presenza che è stata articolata in tre giornate, nelle quali docenti ed esperti in materia di benessere animale hanno fornito ai partecipanti una preparazione teorica e pratica. Attraverso metodologie didattiche che hanno visto l’alternarsi di momenti formativi a distanza e in presenza, la formazione esperienziale, il coinvolgimento attivo dei discenti e le esercitazioni pratiche in allevamento, i partecipanti hanno acquisito un bagaglio teorico ed operativo per poter trasferire correttamente ed efficacemente le competenze acquisite a tutto il personale interessato all’interno dell’azienda, secondo la logica della formazione a cascata, così da raggiungere un numero ancora più ampio di soggetti. Seguirà, nei primi mesi del 2024, una fase di follow-up presso i destinatari finali della formazione per verificare l’efficacia del progetto formativo.

L’iniziativa formativa ha ottenuto il riconoscimento di 19 crediti ECM per la figura del Veterinario e l’abilitazione ai sensi del DM 6 settembre 2023 alla qualifica di formatori di II livello secondo il Sistema formativo nazionale sul benessere animale del Ministero della Salute.

“Per Unaitalia, la formazione continua e rafforzata è il volano per l’evoluzione sostenibile del settore e rappresenta un asset strategico cui dedichiamo risorse ed attenzione. Il benessere degli avicoli è normato a livello europeo e nazionale ma è la conoscenza diffusa delle buone pratiche a formare la base della cultura dell’allevare bene”, dichiara il presidente di Unaitalia, Antonio Forlini. “La collaborazione con l’IZSAM, che ringraziamo per il supporto alla ideazione ed alla nascita di questo corso di formazione, e la partecipazione di docenti esperti dell’IZSLER e dell’Università di Milano, sono la prova che fare rete non solo è possibile, ma è necessario per offrire esperienze formative perfettamente allineate con i bisogni e le esigenze del momento”, continua Forlini. “Un sentito ringraziamento anche a MSD Animal Health Italia che ha contribuito alla migliore riuscita dell’evento. È dovere di tutti gli stakeholder del settore generare sempre più consapevolezza sull’importanza del benessere animale nelle produzioni avicole, promuovendo una gestione responsabile degli allevamenti e una comprensione approfondita e olistica del benessere animale, elemento cruciale per il presente e il futuro del settore”.

“Siamo molto felici del successo raggiunto da questo momento di formazione,” afferma Vanni Scarso, Direttore della Business Unit della divisione Livestock di MSD Animal Health Italia. “In MSD Animal Health ci dedichiamo a sostenere l’intera filiera zootecnica. Non solo attraverso la prevenzione, servizi avanzati e tecnologie per sostenere la salute e il benessere animale, ma anche con investimenti concreti in formazione e aggiornamento. Questo impegno ci consente di assicurare a tutti i professionisti del settore un accesso continuo alle più recenti pratiche e conoscenze del campo con il fine ultimo di garantire ai consumatori una produzione alimentare sana e sicura, fondata su pratiche di allevamento etiche e sostenibili, che mettano la salute e il benessere animale al centro. Questo approccio, denominato One Health, riflette il nostro impegno olistico per la salute e il benessere di tutti, e promuoviamo quotidianamente questa visione grazie a collaborazioni significative come quella con Unaitalia. Ringrazio sinceramente Unaitalia per l’opportunità offertaci di contribuire a questa importante occasione di formazione”.

