Agricultura.it sbarca su Threads. Pronti a condividire ancora più notizie sull’agricoltura italiana ed internazionale

ROMA – Agricultura.it sbarca su Threads.

Poche ore dopo il via – 14 dicembre – anche in Italia ed in Europa del nuovo social media Usa, di proprietà di Meta Platforms.

Ecco perché ci siamo

Abbiamo deciso di essere subito presenti anche su questa piattaforma, per continuare a dare, informazioni in tempo reale, a tutti i nostri lettori, in Italia (ovviamente), ma non solo. E’ una piattaforma che valorizza le informazioni, e si presenta con un alto livello di interattività fra gli utenti.

E’ un social network di tipologia microblogging, quindi dedicato in particolare alla condivisione di brevi porzioni di testo, come in passato è stato Twitter per intenderci, e questo ci piace.

Threads permette di pubblicare e condividere post di testo (il limite è di 500 caratteri), immagini e video (della durata di 5 minuti), audio, sondaggi e gif, rispondere, ripubblicare e mettere mi piace ai post degli altri utenti. E’ collegato con il nostro profilo Instagram.

