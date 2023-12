Vino, Lollobrigida su Report: Ho sentito Ranucci: tv di Stato faccia informazione completa e non danneggi 700 mila aziende italiane – VIDEO

ROMA – “A fronte di alcuni episodi da condannare e alcuni imprenditori da colpire ce ne sono centinaia di migliaia in Italia che sono persone per bene”.

Lo ha dichiarato ai nostri microfoni – sul servizio tv di Report, Rai 3, dedicato al vino italiano “Piccoli Chimici” – il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento dedicato alla valorizzazione del Made in Italy che si è svolto ieri alla Camera.

“Quello che penso che sia utile per tutti, specie in una televisione pubblica, è informare complessivamente, denunciando quello che non va e valorizzando tutto quello che funziona, altrimenti creiamo un danno alla nostra economia. Perché la percezione in Italia, e soprattutto all’estero, di trasmissioni che raccontano il nostro modello, come penalizzato da mille criticità su maiale, vino, nocciola, inducono a non comprare” ha evidenziato Lollobrigida.

HO SENTITO RANUCCI

“Ho sentito Ranucci con il quale c’è un rispetto da posizioni diverse e gli ho sollevato esattamente queste mie obiezioni; siete una televisione di stato, una trasmissione importante ed interessante, ditelo in premessa, che a fronte del caso che denunciate, ce ne sono centinaia di migliaia di casi che vanno valorizzati per permettere in condizioni di continuare a garantire il mondo rispetto alla qualità dei nostri prodotti”.

In Francia ci sarebbe stato un servizio del genere?

“L’Italia è una nazione trasparente – ha detto Lollobrigida -, a differenza di altri vogliamo la trasparenza massima, perché raccontare le nostre produzioni fa aumentarne il valore, perché lavoriamo sulla qualità sui diritti dei lavoratori sulla sostenibilità ambientale. Raccontarci va bene, sono anche contento che esistano trasmissioni di approfondimento: ma questo approfondimento deve andare in tutti i sensi.

Se esistono 700 mila aziende agricole e ci sono 100-300-500 in cui avvengono questioni criminali, chiamo i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Ispettorato (ICQRF), li aiuto a perseguire, denuncio il reato, è sempre una cosa positiva, ma le altre centinaia di migliaia sono persone per bene. Voglio raccontare anche quelle altrimenti, viene sbilanciato e la comunicazione che si è solo negativa per la nostra economia, non capisco che vantaggio ne abbiamo in particolare sulla televisione pubblica che deve garantire un sistema di informazione oggettivamente equilibrato” ha detto ad agricultura.it il ministro Lollobrigida.

