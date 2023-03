Sanificazione degli allevamenti: più semplice con MET – OIL, ozono e olio di girasole biologico

BOLOGNA – MET srl rivoluziona il settore zootecnico portando un esclusivo vantaggio competitivo.

È infatti pronta a immettere sul mercato MET –OIL, connubio di Ozono e Olio di girasole biologico che grazie all’impatto zero può essere utilizzato in presenza degli animali, semplificando cosi le procedure legate alla pulizia e sanificazione degli allevamenti.

La soluzione di MET Medical Equipments Technologies che sfrutta il potere igienizzante dell’ozono offre un vantaggio esclusivo agli operatori del settore zootecnico: può essere utilizzata in presenza di animali.

Un connubio di Ozono e Olio di girasole biologico è pronto a rivoluzionare la sanificazione degli allevamenti di animali portando un vantaggio competitivo in termini di costi e tempi che fino ad oggi inimmaginabile. La svolta arriva da Bologna, grazie all’attività di MET Medical Equipments Technologies, azienda di San Lazzaro di Savena (BO) specializzata nella progettazione di impianti e generatori a ozono.

I risultati raccolti dai test svolti con la collaborazione di laboratori certificati hanno scientificamente dimostrato l’efficacia di MET-OIL, il nuovo prodotto pensato per ottimizzare la sanificazione e la disinfestazione degli allevamenti e portare la biosicurezza a un livello più alto. Tale soluzione, dove l’olio fa da vettore all’ozono, non solo consente il controllo di inquinanti, reflui maleodoranti, batteri, funghi, virus, parassiti e larve, ma ha un impatto zero e può essere impiegata in presenza di animali senza creare alcun danno in quanto prodotto biologico al limite del commestibile.

Per questo MET-OIL può fregiarsi a pieno titolo dell’appellativo di disinfettante e disinfestante universale.

“Questo prodotto – spiega Federico Ponti, presidente di MET srl – porterà al settore zootecnico un doppio vantaggio. Da una parte, garantisce elevati di sicurezza sanitaria poiché i testi di laboratorio ne hanno confermato la piena efficacia. Dall’altra, consente una comodità logistica notevole poiché il prodotto può essere usato in presenza degli animali. Ciò significa portare un grande vantaggio agli operatori del settore, rendendo più pratiche ed economiche le procedure di disinfestazione negli allevamenti”.

MET s.r.l. è Socio Fondatore di EUOTA, Associazione Europea Commercio dell’Ozono e il dossier presentato è stato approvato dalle autorità competenti a pieno titolo.

Met Srl è un’azienda di Bologna, player di riferimento nella progettazione di generatori e impianti a ozono totalmente made in Italy. Con un approccio orientato all’individuazione di soluzioni su misura, l’azienda è in grado di operare in qualsiasi settore interpretando di volta in volta situazioni ed esigenze specifiche. Dall’ambito medicale a quello agroalimentare, dal settore dei trasporti a quello della sanificazione degli ambienti, Met Srl propone un ampio ventaglio di prodotti e di soluzioni in grado di valorizzare le capacità sanificanti e deodorizzanti dell’ozono nell’ottica di un’economia e di una produzione sempre più attenta all’impatto ambientale.

