Sardegna, assessore Valeria Satta firma decreto che regolamenta la pesca del riccio

CAGLIARI – Firmato il Decreto che regolamenta la pesca del riccio in Sardegna.

A comunicarlo è direttamente l’assessore regionale all’agricoltura della Sardegna, Valeria Satta, che aggiunge “Auguro buon lavoro a tutti i pescatori subacquei professionali sardi”.

Sempre in questa settimana la Satta aveva convocato il tavolo del ‘Comitato Pesca’ per parlare proprio del Decreto che darà attuazione alla Legge approvata in Consiglio Regionale sull’apertura della pesca ai ricci.

“I nostri pescatori hanno bisogno di certezze e di tempi veloci per poter iniziare il loro lavoro, non chiedono altro e sicuramente mi vedranno sempre dalla loro parte” ha dichiarato l’assessore.

