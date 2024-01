Sicilia, manifestazione di interesse per i Progetti integrati di filiera. Sammartino: Fare rete per rendere le aziende competitive

PALERMO – Nuovi investimenti della Regione Siciliana per stimolare la competitività delle aziende agricole e promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

Il dipartimento dell’Agricoltura ha indetto una manifestazione d’interesse (consultabile a questo link ) per l’individuazione dei Progetti integrati di filiera (Pif). L’avviso è rivolto alle reti di imprese; alle cooperative agricole e ai loro consorzi; alle imprese di trasformazione e commercializzazione; alle aziende che, in qualità di soggetto promotore, oltre a realizzare la fase della produzione primaria, attuano anche quella della lavorazione e/o trasformazione e della commercializzazione, acquistando almeno il 40 per cento della materia prima agricola da soggetti aderenti al partenariato.

“I Progetti integrati di filiera costituiscono uno strumento prezioso che aggrega gli attori di filiere agricole e agroalimentari – dice l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – consentendo loro di superare le principali difficoltà del comparto facendo rete. Per la Sicilia l’attuazione dei Pif è strategica per valorizzare la produzione in settori come quello agrumicolo e zootecnico, nevralgici per il rilancio del sistema agroalimentare siciliano: una priorità per il governo della Regione”.

La proposta progettuale va presentata entro il 29 febbraio 2024, esclusivamente via pec, all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.