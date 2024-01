Umbria: un maiale vivo come premio della tombola di beneficenza. L’animale è offerto da un’azienda agricola di Spello

SPELLO (PG) – Un bel maiale vivo da portarsi a casa.

E’ questo il premio della tombola di beneficenza, che si svolgerà a Spello, in provincia di Perugia, domenica 7 gennaio, organizzata dalle associazioni Circolo Bonci e Spello in movimento.

Parte del ricavato della giornata, che vede in programma anche una degustazione di prodotti tipici, sarà devoluta all’associazione “Un filo per la vita onlus”, l’associazione italiana sulla nutrizione Artificiale Domiciliare.

I premi della tombola: “Tra gli altri – scrivono gli organizzatori – verrà messo a premio un buono per un maiale vivo dal peso prestabilito, dato in omaggio da un’azienda agraria ,in regola con tutti i permessi per l ‘allevamento e trasporto di animali”. Inoltre: “il vincitore in accordo con l’ azienda gestirà il premio come meglio lo riterrà opportuno”.

In passato, era comune trovare lotterie o gare di carte, in cui il premio era proprio un animale vivo da allevamento, a volte un maiale, a volte un agnello, come nel periodo che precedeva la Pasqua. Oggi è raro trovare premi del genere.

Chi vincerà la tombola di Spello, oltre ad aver contribuito ad una causa benefica, si potrà portare a casa un bel maiale, e probabilmente avere ottimi salumi artigianali per tutto l’anno.

Ovviamente, non sono mancate, anche di fronte ad un fine benefico, le polemiche di provenienza animalista.

