Contratti di filiera e di distretto: pubblicata dal Masaf la graduatoria definitiva dei Programmi ammessi

ROMA – Contratti di filiera e di distretto. E’ stato pubblicato il 12 gennaio 2024 il Decreto n. 0633056/2023 concernente la graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell’Avviso n. 0182458 del 22.04.2022.

GUARDA LA GRADUATORIA MASAF_2023_0633056_decretoapprovazionegraduatoriaconallegato_signed

Il predetto decreto è pubblicato successivamente alle verifiche di rito, secondo i temi prioritari definiti dall’Avviso stesso in particolare ai sensi degli artt. 9 e 10.

Entro 5 giorni dalla presente pubblicazione, verranno trasmesse le previste comunicazioni via PEC ai soggetti che hanno presentato i Programmi che, in base al punteggio riportato ed alle risorse disponibili del Piano Nazionale Complementare, sono risultati idonei e immediatamente finanziabili: i termini previsti dall’ Art. 10 comma1 dell’Avviso n. 0182458 del 22.04.2022 dovranno essere calcolati a far data dalla ricezione della suindicata comunicazione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio competente della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare alla seguente PEC contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it.

